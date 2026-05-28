Κρήτη: Στα 2 εκατομμύρια ευρώ το "χτύπημα" στη φυτεία - μαμούθ με τα 1.330 δενδρύλλια

Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα επέφερε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων με τον εντοπισμό "βιομηχανικής" φυτείας 1.330 δενδρυλλίων κάνναβης σε δύσβατη περιοχή της Κρήτης.

Η «φυτεία - μαμούθ», η οποία διέθετε επαγγελματική υποδομή, εκτιμάται ότι θα απέδιδε 660 κιλά κάνναβης, με το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 2.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες χασισοφυτείες που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή το τελευταίο διάστημα, γεγονός που μαρτυρά την οργανωμένη δράση δικτύου με υψηλή τεχνογνωσία.

Το προφίλ της φυτείας και τα διαφυγόντα κέρδη

Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση βρέθηκαν μπροστά σε μια άρτια οργανωμένη καλλιέργεια. Συνολικά εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 1.330 δενδρύλλια κάνναβης

, τα οποία βρίσκονταν σε πλήρη ανάπτυξη.

Οι εκτιμήσεις των διωκτικών αρχών αποτυπώνουν το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας:

Παραγωγή - «Μαμούθ»

: Η συγκομιδή της φυτείας υπολογίζεται ότι θα απέδιδε περίπου 660 κιλά κάνναβης

.

Τζίρος 2 Εκατομμυρίων

: Τα προσδοκώμενα κέρδη του κυκλώματος από τη διοχέτευση των ναρκωτικών στην αγορά ξεπερνούν τα 2.000.000 ευρώ

.

Η Αστυνομική Επιχείρηση

Ο εντοπισμός της φυτείας ήταν αποτέλεσμα μεθοδικής έρευνας και αξιοποίησης εξειδικευμένων πληροφοριών από τα στελέχη της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης. Λόγω του απόκρημνου εδάφους και της πυκνής βλάστησης, επιστρατεύτηκαν ειδικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες προσέγγισαν το σημείο με άκρα μυστικότητα.

Στον χώρο της καλλιέργειας εντοπίστηκαν, εκτός από τα δενδρύλλια, πλήρη συστήματα αυτόματου ποτίσματος, δεξαμενές νερού και εργαλεία περιποίησης, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι δράστες είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στο σημείο για τη φύλαξη και τη φροντίδα της φυτείας.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των καλλιεργητών και των εγκεφάλων της εγκληματικής οργάνωσης.

