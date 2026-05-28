ΠΕΜ.28 Μαΐ 2026 21:29
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Σία Κοσιώνη: Αυτή είναι η επίσημη αντικαταστάτριά της στον ΣΚΑΪ
κοσιώνη
clock 21:00 | 28/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο ΣΚΑΙ με επίσημη ανακοίνωση γνωστοποίησε ότι η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στη θέση της Σίας Κοσιώνη.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του σταθμού αναφέρει:

«Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη. Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου. Ο ΣΚΑΪ εύχεται στη Λένα Φλυτζάνη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα».

Διαβάστε επίσης 

Σαπουντζάκη: Χαμογελαστή έσβησε την τούρτα γενεθλίων της για τα 93 χρόνια

Γαβαλάς για Μύκονο: "Θυμάμαι πόσο κόσμο τάισα, πόσα λεφτά έδινα και τώρα πάω και είμαι φιλοξενούμενος"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σία Κοσιώνη δελτιο ειδησεων Σκάι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis