Σία Κοσιώνη: Αυτή είναι η επίσημη αντικαταστάτριά της στον ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΙ με επίσημη ανακοίνωση γνωστοποίησε ότι η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στη θέση της Σίας Κοσιώνη.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του σταθμού αναφέρει:

«Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη. Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου. Ο ΣΚΑΪ εύχεται στη Λένα Φλυτζάνη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα».

Διαβάστε επίσης

Σαπουντζάκη: Χαμογελαστή έσβησε την τούρτα γενεθλίων της για τα 93 χρόνια

Γαβαλάς για Μύκονο: "Θυμάμαι πόσο κόσμο τάισα, πόσα λεφτά έδινα και τώρα πάω και είμαι φιλοξενούμενος"