Το φυτό στο παράθυρό της κουζίνας που κρατάει μακριά τις μύγες

Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν και τα παράθυρα να μένουν πλέον ανοιχτά για περισσότερες ώρες μέσα στη μέρα, οι μύγες και τα κουνούπια κάνουν ξανά αισθητή την παρουσία τους στα σπίτια. Και αν υπάρχει ένα σημείο που συγκεντρώνει περισσότερο τα ενοχλητικά έντομα, αυτό είναι η κουζίνα, όπου οι μυρωδιές από το φαγητό, τα ώριμα φρούτα και η υγρασία γύρω από τον νεροχύτη δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για να… κάνουν κατάληψη.

Πριν όμως καταφύγει κανείς σε χημικά σπρέι και εντομοκτόνα, υπάρχουν πιο φυσικές λύσεις που μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Μία από αυτές είναι το αρωματικό γεράνι, ένα φυτό που τα τελευταία χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερο χώρο όχι μόνο στα μπαλκόνια αλλά και μέσα στο σπίτι.

Σε αντίθεση με τα κλασικά διακοσμητικά γεράνια, η συγκεκριμένη ποικιλία ξεχωρίζει για τα έντονα αρώματά της, χάρη στα αιθέρια έλαια που περιέχουν τα φύλλα της. Ανάλογα με το είδος, το άρωμά του μπορεί να θυμίζει λεμόνι, μέντα ή ακόμη και τριαντάφυλλο. Οι μυρωδιές αυτές είναι ευχάριστες για τον άνθρωπο, όχι όμως και για τις μύγες ή τα κουνούπια, καθώς φαίνεται πως επηρεάζουν την όσφρησή τους και λειτουργούν ως φυσικό απωθητικό.

Το σημείο όπου θα τοποθετηθεί το φυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Τα περβάζια των παραθύρων θεωρούνται ιδανικά, αφού ο αέρας μεταφέρει το άρωμά του στον χώρο, δημιουργώντας ένα φυσικό “τείχος” απέναντι στα έντομα. Για καλύτερη ανάπτυξη, προτείνονται γλάστρες από φυσικά υλικά όπως η τερακότα, που βοηθούν τις ρίζες να αναπνέουν καλύτερα και ταιριάζουν απόλυτα σε μια πιο φυσική αισθητική στο σπίτι.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα του αρωματικού γερανιού είναι ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα. Χρειάζεται σχετικά λίγο νερό, αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες και συντηρείται εύκολα ακόμη και από όσους δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με τα φυτά. Μάλιστα, κάποιες ποικιλίες του χρησιμοποιούνται και στη μαγειρική ή στη ζαχαροπλαστική, χαρίζοντας ιδιαίτερο άρωμα σε γλυκά, μαρμελάδες και αφεψήματα.

Για ακόμη πιο αποτελεσματική προστασία από τα έντομα, αρκετοί προτείνουν να συνδυάζεται με άλλα αρωματικά φυτά όπως ο βασιλικός, η μέντα και η λεβάντα, δημιουργώντας ένα φυσικό και ευχάριστο “δίχτυ προστασίας” μέσα στο σπίτι — χωρίς χημικά και χωρίς τη βαριά μυρωδιά των εντομοκτόνων.

