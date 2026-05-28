Το «κρυφό» αντικείμενο που πρέπει να βάλετε σήμερα στο ψυγείο σας

Το απλό κόλπο με τη λαδόκολλα στο ψυγείο είναι η τοποθέτησή της ως προστατευτικό στρώμα στον πάτο των συρταριών και στα ράφια. Αυτή η κίνηση παρατείνει τη φρεσκάδα των τροφίμων και γλιτώνει πολύτιμο χρόνο από το καθάρισμα των επιφανειών.

Πώς Λειτουργεί

Η λαδόκολλα λειτουργεί ως απορροφητικό στρώμα. Συγκρατεί την υπερβολική υγρασία στα συρτάρια των λαχανικών χωρίς να διαλύεται, σε αντίθεση με το απλό χαρτί κουζίνας. Φυλλώδη λαχανικά όπως το μαρούλι, το σπανάκι και τα φρέσκα μυρωδικά δεν μαραίνονται γρήγορα επειδή «αναπνέουν» σωστά.

Συλλέγει υπολείμματα τροφών, φύλλα ή υγρά που στάζουν. Αντί να πλένετε ολόκληρο το συρτάρι ή το ράφι, απλώς πετάτε την παλιά λαδόκολλα και στρώνετε μια καινούργια. Εμποδίζει τη συσσώρευση υγρών που σαπίζουν και προκαλούν δυσάρεστες μυρωδιές.

Τι προσφέρει ακόμα:

Τυλίγοντας τα σκληρά κίτρινα τυριά σε λαδόκολλα, τους επιτρέπετε να αναπνέουν χωρίς να στεγνώνουν. Αποφύγετε τις πλαστικές μεμβράνες που αναπτύσσουν μούχλα. Τοποθετήστε κομμάτια λαδόκολλας ανάμεσα σε μπιφτέκια, μπριζόλες ή σπιτικά μπισκότα. Έτσι δεν θα κολλήσουν μεταξύ τους και θα μπορείτε να βγάζετε κάθε φορά μόνο τη μερίδα που χρειάζεστε.

