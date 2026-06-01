Τουρκία: 8 νεκροί, ανάμεσά τους ένα βρέφος 9 μηνών, σε λεωφορείο που έπιασε φωτιά

Τραγωδία σημειώθηκε στη δυτική Τουρκία όταν λεωφορείο τράκαρε και τυλίχτηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Κυριακής, με αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να σκοτωθούν, ανάμεσά τους και ένα αγοράκι 9 μηνών.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ο πατέρας του βρέφους και ο 50χρονος οδηγός, ενώ υπάρχουν και 33 τραυματίες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το όχημα, που ανήκει στην εταιρεία Pamukkale Tourism, έπεσε πάνω σε προστατευτικά κιγκλιδώματα στην επαρχία Ντενιζλί στις 1:40 π.μ. τοπική ώρα, ενώ μετέφερε 38 επιβάτες και τρία μέλη του προσωπικού από τη Σμύρνη στην Αττάλεια.

#TurkeyWatch 🇹🇷: A bus crashed into highway barriers and caught fire in western Turkey, killing 8 people and injuring 33 others.







Just more confirmation of Hanke's Schoolboy Theory of History: It's just one damn thing after another.pic.twitter.com/Fn2mtEDeVr

— Steve Hanke (@steve_hanke) May 31, 2026

Το Σάββατο ήταν η τελευταία ημέρα του Έιντ αλ-Άντχα. Η θρησκευτική γιορτή συνήθως παρουσιάζει αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων σε όλη την Τουρκία, καθώς οι άνθρωποι ταξιδεύουν για να επισκεφθούν την οικογένειά τους και να κάνουν διακοπές.

