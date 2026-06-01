ΔΕΥ.01 Ιου 2026 10:46
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία: 8 νεκροί, ανάμεσά τους ένα βρέφος 9 μηνών, σε λεωφορείο που έπιασε φωτιά
Τουρκία - Δυστύχημα
clock 07:48 | 01/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τραγωδία σημειώθηκε στη δυτική Τουρκία όταν λεωφορείο τράκαρε και τυλίχτηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Κυριακής, με αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να σκοτωθούν, ανάμεσά τους και ένα αγοράκι 9 μηνών.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ο πατέρας του βρέφους και ο 50χρονος οδηγός, ενώ υπάρχουν και 33 τραυματίες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το όχημα, που ανήκει στην εταιρεία Pamukkale Tourism, έπεσε πάνω σε προστατευτικά κιγκλιδώματα στην επαρχία Ντενιζλί στις 1:40 π.μ. τοπική ώρα, ενώ μετέφερε 38 επιβάτες και τρία μέλη του προσωπικού από τη Σμύρνη στην Αττάλεια.

#TurkeyWatch 🇹🇷: A bus crashed into highway barriers and caught fire in western Turkey, killing 8 people and injuring 33 others.



Just more confirmation of Hanke's Schoolboy Theory of History: It's just one damn thing after another.pic.twitter.com/Fn2mtEDeVr

Το Σάββατο ήταν η τελευταία ημέρα του Έιντ αλ-Άντχα. Η θρησκευτική γιορτή συνήθως παρουσιάζει αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων σε όλη την Τουρκία, καθώς οι άνθρωποι ταξιδεύουν για να επισκεφθούν την οικογένειά τους και να κάνουν διακοπές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας παντρεύτηκαν και βάφτισαν την κόρη τους

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τουρκία Νεκροί Λεωφορειο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis