Κρήτη: Νέες αφίξεις μεταναστών - Προβληματισμός στις Αρχές

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, όπως καταδεικνύει και το νέο περιστατικό εντοπισμού 25 μεταναστών, 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, κατά τη διάρκεια της νύχτα.

Το τελευταίο διάστημα οι αφίξεις στα νότια παράλια της Κρήτης και στη Γαύδο έχουν αυξηθεί αισθητά, με εκατοντάδες ανθρώπους να διασώζονται σε διαδοχικές επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος.

Λίγo αργότερα, ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία 35 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαχάμες, στη θαλάσσια περιοχή 49 ναυτικά μίλια νότια νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Οι περισσότεροι ξεκινούν το ταξίδι τους από τις ακτές της Λιβύης, ακολουθώντας μια διαδρομή που χρησιμοποιείται ολοένα και συχνότερα από τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών.

Η συνεχής αύξηση των αφίξεων προκαλεί έντονο προβληματισμό στις τοπικές αρχές και στους φορείς της Κρήτης, καθώς οι διαθέσιμες υποδομές φιλοξενίας δοκιμάζονται από τον μεγάλο αριθμό ανθρώπων που φτάνουν στο νησί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

