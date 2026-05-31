ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οικογενειακή τραγωδία στο Ρίο Αχαΐας: Νεκροί 46χρονος πατέρας και ο 20χρονος γιος του σε τροχαίο με μηχανή
clock 19:45 | 31/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τραγωδία στην Πάτρα, καθώς ένας 20χρονος και ο 46χρονος πατέρας του έχασαν τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημαπου σημειώθηκε στην έξοδο της πόλης, κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος.Το δυστύχημα συνέβη κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο, όταν μια μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαιναν ο 20χρονος και ο 46χρονος, εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.



Σύμφωνα με το tempo24.news, η σύγκρουση στο προστατευτικό κιγκλίδωμα ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Ο 20χρονος υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου, ενώ ο 46χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και κατέληξε.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση των διασωστών. Ασθενοφόρα παρέλαβαν τους δύο άνδρες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τόσο ο 20χρονος όσο και ο 46χρονος φορούσαν προστατευτικό κράνος.

