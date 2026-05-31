Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο
clock 19:31 | 31/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αδιαθεσία ένιωσε το πρωί της Κυριακής ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Αρετσού Θεσσαλονίκης.

Στέλεχος του ΕΚΑΒ δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο και τον μετέφερε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για προληπτιτκές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος είναι καλά στην υγεία του και αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

