Το Ιράν απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία χωρίς εγγυήσεις και απτά αποτελέσματα

Σαφές μήνυμα προς την Ουάσινγκτον έστειλε η Τεχεράνη, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να δώσει το πράσινο φως σε οποιαδήποτε συμφωνία εάν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του Ιράν.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Μοχάμαντ Μαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία χωρίς συγκεκριμένες εγγυήσεις, υπογραμμίζοντας πως βασική προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού.

«Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία μέχρι να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι τα δικαιώματα του ιρανικού λαού έχουν διασφαλιστεί πλήρως», ανέφερε ο Γαλιμπάφ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις αμερικανικές δεσμεύσεις, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν βασίζεται σε δηλώσεις ή υποσχέσεις, αλλά σε απτά αποτελέσματα που μπορούν να επαληθευτούν στην πράξη.

«Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια και στις υποσχέσεις του εχθρού. Το μοναδικό κριτήριο για εμάς είναι η επίτευξη συγκεκριμένων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων προτού προχωρήσουμε στην εκπλήρωση των δικών μας υποχρεώσεων», δήλωσε.

Οι τοποθετήσεις του έγιναν κατά την τελετή ορκωμοσίας του ως προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου, μετά την επανεκλογή του στη θέση, και έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε κρίσιμη φάση.

