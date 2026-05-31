Παυλίνα Βουλγαράκη: Το πάρτι που οργάνωσε για τα πρώτα γενέθλια της κόρης της

Η Παυλίνα Βουλγαράκη οργάνωσε ένα πάρτι για τα πρώτα γενέθλια της κόρης της. Η Κρητικιά μοιράστηκε φωτογραφίες που αποτυπώνουν στιγμές από την όμορφη γιορτή που ετοίμασαν.

«Η μητρότητα δεν ολοκληρώνει έναν άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που φέρνουν παιδιά στον κόσμο και είναι ήδη ολόκληροι. Ίσως να γίνονται και καλύτεροι γονείς. Εγώ όμως δεν ήμουν από αυτούς. Πριν από εσένα ήταν όλα θολά και δύσκολα. Η αγάπη θεραπεύει και ελευθερώνει. Είναι μια δύναμη τόσο μεγάλη, που ίσως είναι εκείνη που κρατά τα αστέρια στις θέσεις τους στον ουρανό και κάνει το αίμα να κυλά με τάξη μέσα στις φλέβες μας», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

«Θα σε φροντίζω. Και θα φροντίζω όποιον μου πεις πως χρειάζεται φροντίδα, με όποιον τρόπο μου ζητήσεις. Είμαι εδώ. Σου έφερα ολόκληρο τον εαυτό μου. Είμαι εδώ να στέκομαι ανάμεσα στο άγνωστο και το γνωστό. Εκεί που τελειώνει ο φόβος και αρχίζει ο κόσμος. Σαν γέφυρα να περνάς απέναντι. Σε ευχαριστώ θησαυρέ μου και ζωή μου και φως μου. Να είσαι υγιής, να είσαι ελεύθερη, να γίνεις ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου»

