Σφήκες μέσα σε κράκερ: Το ασυνήθιστο έδεσμα που έγινε αξιοθέατο στην Ιαπωνία

Σε μια χώρα γνωστή για τις ιδιαίτερες γαστρονομικές της συνήθειες, ένα τοπικό σνακ από την πόλη Omachi στην Ιαπωνία, συνεχίζει να προκαλεί έκπληξη ακόμη και στους πιο τολμηρούς δοκιμαστές. Ο λόγος για τα Jibachi Senbei, παραδοσιακά κράκερ που περιέχουν ολόκληρες αποξηραμένες σφήκες ενσωματωμένες στη ζύμη τους.

Η ιστορία τους ξεκίνησε όταν μέλη του τοπικού συλλόγου φίλων της σφήκας, γνωστού ως Omachi Jibachi Aikokai, αναζήτησαν έναν τρόπο να δημιουργήσουν ένα προϊόν που θα ήταν άμεσα συνδεδεμένο με την τοπική παράδοση. Σε συνεργασία με αρτοποιό της περιοχής, κατέληξαν στην παραγωγή ενός κράκερ που περιέχει πραγματικές σφήκες, μετατρέποντας ένα έντομο σε βασικό συστατικό ενός εμπορικού σνακ.

Η διαδικασία παραγωγής παραμένει σχεδόν χειροποίητη. Μέλη του συλλόγου συλλέγουν τις σφήκες από δασικές περιοχές, τις βράζουν και τις αποξηραίνουν πριν παραδοθούν στον φούρναρη, ο οποίος τις προσθέτει στη ζύμη. Το τελικό προϊόν συνδυάζει μια ελαφρώς γλυκιά γεύση με την ιδιαίτερη υφή των εντόμων, η οποία, σύμφωνα με όσους το έχουν δοκιμάσει, θυμίζει καμένες σταφίδες.

Οι σφήκες που χρησιμοποιούνται ανήκουν στο είδος Vespula flaviceps και θεωρούνται κατάλληλες για κατανάλωση. Παράλληλα, τα έντομα αυτά ξεχωρίζουν για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη, στοιχείο που προβάλλεται συχνά ως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Σήμερα, τα Jibachi Senbei πωλούνται σε τοπικές αγορές και εξειδικευμένα καταστήματα της Ομάτσι, ενώ έχουν εξελιχθεί σε γαστρονομική ατραξιόν για επισκέπτες που αναζητούν μια από τις πιο παράξενες γεύσεις της Ιαπωνίας.

