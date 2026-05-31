Καρυστιανού κατά Τσίπρα: Έρχεται τώρα να πει ότι θα τα φροντίσει...

Αιχμές με σαφές πολιτικό μήνυμα άφησε η Μαρία Καρυστιανού κατά του Αλέξη Τσίπρα, σε μια παρέμβαση που αναμένεται να συζητηθεί. Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», δεν έκρυψε την ενόχλησή της για τη στάση του πρώην πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ουσιαστικά ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως φορέας προτάσεων που, όπως υποστηρίζει, έχουν ήδη διατυπωθεί από την ίδια και τον πολιτικό της φορέα.

«Δεν μπορώ την κοροϊδία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί το γεγονός πως «ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά». Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι ο κ. Τσίπρας υιοθετεί θέσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρη κοροϊδία», ενώ χαρακτήρισε και το σχόλιό του για τα περιστέρια ως «πολύ χαμηλού επιπέδου».

Η κ. Καρυστιανού δεν περιορίστηκε όμως μόνο στον πρώην πρωθυπουργό. Επανέλαβε τη σφοδρή κριτική της προς την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση των Τεμπών, οι χειρισμοί που ακολούθησαν, αλλά και άλλες υποθέσεις όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Ταμεία Ανάκαμψης και οι υποκλοπές, συνθέτουν -όπως είπε- μια εικόνα που καθιστά την κυβέρνηση «άκρως επικίνδυνη».

Με ενδιαφέρον πάντως καταγράφηκε η απάντησή της στο ερώτημα αν υπάρχει κοινός πολιτικός στόχος με τον Αλέξη Τσίπρα απέναντι στην κυβέρνηση. Η ίδια κράτησε αποστάσεις, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει ποιες είναι οι επιδιώξεις του πρώην πρωθυπουργού, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η δική της προτεραιότητα είναι «η κάθαρση και η λειτουργία ενός κράτους δικαίου». Μια τοποθέτηση που δείχνει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν φαίνεται διατεθειμένη να ταυτιστεί πολιτικά με κανέναν από τους υφιστάμενους κομματικούς σχηματισμούς.

Διαβάστε επίσης:

Σακελλαρίδης: Δεν θα αργήσουμε να δούμε το «δεξί φλας» του Τσίπρα

Φάμελλος για Τσίπρα: Η πρωτοβουλία του προκάλεσε ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο - Βρίσκω πολλές ομοιότητες