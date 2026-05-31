Ρώμη: 30 άλογα που επρόκειτο να πάρουν μέρος σε παρέλαση αφηνίασαν – Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν
Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, την περασμένη νύχτα στη Ρώμη, κατά την προσπάθειά τους να τιθασεύσουν περίπου τριάντα άλογατα οποία βρίσκονταν σε κεντρική λεωφόρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα άλογα ανήκουν στις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις και επρόκειτο να πάρουν μέρος στην παρέλαση της ερχόμενης Τρίτης, για την εθνική γιορτή της Ιταλικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας.

Ξαφνική έκρηξη βεγγαλικών φέρεται να τρόμαξε τα ζώα, τα οποία απομακρύνθηκαν από τον ειδικό χώρο όπου είχαν οδηγηθεί -στα θερμά λουτρά του Καρακάλα- και άρχισαν να τρέχουν, στη λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο.

Κατά την προσπάθειά τους να τα ηρεμήσουν και να σταματήσουν την ξέφρενη κούρσα τους, τραυματίστηκαν τρία μέλη του ιταλικού στρατού, μια γυναίκα αστυνομικός και ένας αστυφύλακας. Δύο εκ των τραυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση αλλά, όπως έγινε γνωστό, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Σειρά ΙΧ αυτοκινήτων υπέστη ζημιές και πολλοί οδηγοί γύρισαν σπίτι σε κατάσταση σοκ.

Τα άλογα, μετά από αρκετή ώρα, μπόρεσαν να οδηγηθούν και πάλι σε ασφαλή περιοχή. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, ένα από τα ζώα θανατώθηκε.

