Νύχτα βίας στο Παρίσι μετά τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν -Εκατοντάδες συλλήψεις (βίντεο)

Το Παρίσι μετατράπηκε για άλλη μια φορά σε πεδίο μάχης αμέσως μετά τη λήξη του τελικού του Champions League στη Βουδαπέστη.

Η κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία επικράτησε της Άρσεναλ εξασφαλίζοντας τη δεύτερη σχετική κούπα της ιστορίας της, δεν συνοδεύτηκε μόνο από πανηγυρισμούς.

Η γιορτή αμαυρώθηκε γρήγορα από εκτεταμένα επεισόδια, βανδαλισμούς και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Η αστυνομία προχώρησε σε αθρόες συλλήψεις προκειμένου να περιορίσει το χάος που εξαπλώθηκε σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των γαλλικών αρχών, οι συλλήψεις έφτασαν τις 416, καθώς χιλιάδες άτομα ενεπλάκησαν σε βίαιες ενέργειες. Περισσότεροι από 20.000 οπαδοί είχαν κατακλύσει τα Ηλύσια Πεδία για να γιορτάσουν την επιτυχία της ομάδας τους, αλλά η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο.

Κατά μήκος των μεγάλων λεωφόρων κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου, ομάδες νεαρών άρχισαν να ανάβουν φωτιές και να εκτοξεύουν φωτοβολίδες. Την ίδια ώρα, μικρότερες εστίες έντασης δημιουργήθηκαν όταν κουκουλοφόροι άρχισαν να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα αντικείμενα που εκτοξεύτηκαν.

🇫🇷 More cars are getting torched as PSG fans celebrate the Champions League win.







Street battles with riot police are breaking out in multiple spots.UCL final vibes turned full chaos real quick.pic.twitter.com/6LWRzjUzFX https://t.co/vFc8m3pTKn — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 30, 2026

Οδοφράγματα και συγκρούσεις γύρω από το Παρκ ντε Πρενς

Η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο στο ιστορικό κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, καθώς σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στο 16ο διαμέρισμα. Περίπου 1.000 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το στάδιο της Παρί Σεν Ζερμέν, το Παρκ ντε Πρενς, όπου έστησαν οδοφράγματα χρησιμοποιώντας ακόμη και ενοικιαζόμενα ποδήλατα. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να απωθήσει το πλήθος, ενώ περίπου 150 άτομα προσπάθησαν να παραβιάσουν μια από τις πύλες του γηπέδου χωρίς επιτυχία. Σύμφωνα με τις αναφορές των αρχών, τουλάχιστον 4.000 με 5.000 άτομα ενεπλάκησαν στις άγριες συγκρούσεις γύρω από το στάδιο, προκαλώντας ζημιές σε ένα αρτοποιείο και ένα εστιατόριο της περιοχής.

❗️🇫🇷 #Paris has turned into a warzone.







Thousands of #PSG fans are currently ravaging through the city - bizarrely, this is them celebrating because their team won. Smoke grenades, flares, & all out chaos in the city of love. pic.twitter.com/LUeoOm1Yxd — World Wide Leak (@leaklive1) May 30, 2026

Για την αντιμετώπιση των πιθανών ταραχών είχαν επιστρατευτεί συνολικά 22.000 αστυνομικοί σε όλη τη χώρα, με τους 8.000 από αυτούς να βρίσκονται στους δρόμους του Παρισιού. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι αρχές περίμεναν εντάσεις, αναλογιζόμενες και τα αντίστοιχα επεισόδια που είχαν σημειωθεί κατά τους περσινούς πανηγυρισμούς. Κι όμως, η τεράστια αστυνομική παρουσία δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει τις καταστροφές. Λόγω της έκρυθμης κατάστασης, ο περιφερειακός δρόμος του Παρισιού αποκλείστηκε, οι γραμμές του τραμ σταμάτησαν τη λειτουργία τους και πολλοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

Gros affrontements en cours près du àParc des Princes.







Des policiers sont pris pour cible par de nombreux tirs de feux d'artifice et projectiles.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/tHHxQ5wkeh — Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026

Πολιτικές αντιδράσεις και η συνέχεια των εορτασμών

Οι εικόνες καταστροφής προκάλεσαν άμεσα έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας, με την πολιτική αντιπαράθεση να φουντώνει. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, άσκησε δριμεία κριτική μέσω ανάρτησής της, τονίζοντας ότι μόνο στη Γαλλία η νίκη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας οδηγεί σε τέτοιο βαθμό βίας και αναγκάζει τους πολίτες να κλειδώνονται στα σπίτια τους. Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νούνιες, υπεραμύνθηκε του σχεδιασμού των αρχών, επισημαίνοντας ότι υπήρχε ένα εξαιρετικά σταθερό και ισχυρό σύστημα για τον περιορισμό των επεισοδίων.

La situation dégénère près du Parc des Princes après la victoire du PSG.







Plusieurs départs de feux. Charge de la police pour faire intervenir les pompiers.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/30fCdZcfTV — Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026

Παρά το χάος της νύχτας, το επίσημο πρόγραμμα των εορτασμών για την κατάκτηση του Champions League αναμένεται να συνεχιστεί κανονικά. Οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν θα πραγματοποιήσουν παρέλαση το απόγευμα της Κυριακής στο Σαν ντε Μαρς, ακριβώς μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην εκδήλωση θα βρεθούν περίπου 100.000 οπαδοί για να αποθεώσουν την ομάδα. Στη συνέχεια, η αποστολή των πρωταθλητών Ευρώπης θα μεταβεί στο Μέγαρο των Ηλυσίων, όπου θα γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν.

