Το σκόρδο εκτός από την πίεση εμποδίζει και τη γήρανση!

Μια ένωση που περιέχεται στο παλαιωμένο εκχύλισμα σκόρδου μπορεί να βοηθήσει σύμφωνα με νέα μελέτη στη μείωση της μυϊκής φθοράς που σχετίζεται με τη γήρανση, ενεργοποιώντας αντιγηραντικές οδούς που συνδέουν τον λιπώδη ιστό, τον εγκέφαλο και τους μύες.

Το σκόρδο έχει διαπιστωθεί ότι λειτουργεί ευεργετικά σε διάφορους τομείς όπως η αρτηριακή πίεση και η καταπολέμηση του κρυολογήματος. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η S-1-προπενυλο-L-κυστεΐνη (S1PC), μια βιοδραστική ένωση του παλαιωμένου εκχυλίσματος σκόρδου ενδέχεται να έχει αντιγηραντικές ιδιότητες. Η ένωση φαίνεται να ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ του λιπώδους ιστού και του εγκεφάλου, γεγονός που βελτιώνει τη μυϊκή δύναμη και θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της μυϊκής αδυναμίας στους ηλικιωμένους.

Μια ερευνητική ομάδα από το Ινστιτούτο Έρευνας για την Παραγωγική Γήρανση (IRPA) στο Τόκιο και τη φαρμακευτική εταιρεία Wakunaga στη Χιροσίμα διερεύνησε πώς η S1PC επηρεάζει τη μυϊκή λειτουργία κατά τη γήρανση. Το IRPA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας της γήρανσης που ιδρύθηκε το 2019 ενώ η Wakunaga είναι παγκόσμιος ηγέτης στα προϊόντα παλαιωμένου εκχυλίσματος σκόρδου. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στην επιθεώρηση «Cell Metabolism».

«Κατά την κλινική μου εμπειρία ως φυσικοθεραπευτής, συχνά απογοητευόμουν βλέποντας ηλικιωμένους να χάνουν τη φυσική τους λειτουργικότητα και ζωτικότητα, παρότι δεν έπασχαν από κάποια συγκεκριμένη ασθένεια που να απαιτεί ιατρική θεραπεία. Αυτό το κενό στην προληπτική φροντίδα αποτέλεσε το κίνητρο για την έρευνά μου. Ελπίζουμε ότι τα ευρήματά μας θα βοηθήσουν στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της μυϊκής δύναμης των ηλικιωμένων μέσω της απλής ενσωμάτωσης ενός διατροφικού συμπληρώματος στην καθημερινή διατροφή» αναφέρει ο δρ Κιγιόσι Γιοσιόκα, ένας από τους κύριους συγγραφείς της μελέτης

Η ανακάλυψη

Το ενδιαφέρον για την έρευνα της γήρανσης αυξάνεται καθώς οι πληθυσμοί γερνούν παγκοσμίως και τα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερη επιβάρυνση από τη μυϊκή αδυναμία των ηλικιωμένων. Παρότι υπάρχουν φαρμακευτικές θεραπείες για ορισμένες παθήσεις που σχετίζονται με την ηλικία συχνά είναι ακριβές και δύσκολο να χρησιμοποιηθούν μακροπρόθεσμα.

Παράλληλα πολλά συμπληρώματα και διατροφικά σχήματα που προωθούνται για την υγεία δεν διαθέτουν ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση. Για τον λόγο αυτό οι ερευνητές του IRPA και της Wakunaga μελέτησαν φυσικές ενώσεις του παλαιωμένου εκχυλίσματος σκόρδου αναζητώντας επιστημονικά θεμελιωμένες αντιγηραντικές παρεμβάσεις.

Η ομάδα ανακάλυψε ότι η S1PC ενεργοποιεί την κινάση LKB1, ένα ένζυμο που ρυθμίζει τον κυτταρικό μεταβολισμό. Η ένωση βοηθά επίσης στον σχηματισμό ενός πρωτεϊνικού συμπλέγματος που ενεργοποιεί την οδό SIRT1. Η διαδικασία αυτή αυξάνει την έκκριση της εξωκυτταρικής NAMPT (eNAMPT) από τον λιπώδη ιστό. Η eNAMPT παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή του NAD+, ενός μορίου απαραίτητου για την προστασία των κυττάρων, την επιδιόρθωση του DNA και την παραγωγή ενέργειας.

Αντί να δρα άμεσα στους μύες, η eNAMPT που περιέχεται σε εξωκυτταρικά κυστίδια μεταφέρεται μέσω της κυκλοφορίας του αίματος από τον λιπώδη ιστό στον υποθάλαμο, ένα σημαντικό κέντρο ελέγχου του εγκεφάλου. Η σηματοδότηση αυτή αυξάνει τη δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, η οποία συνδέεται με καλύτερη μυϊκή απόδοση. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για έναν νέο μηχανισμό επικοινωνίας μεταξύ λιπώδους ιστού, εγκεφάλου και σκελετικών μυών, ο οποίος μπορεί να επηρεάζει τη σωματική εξασθένηση που σχετίζεται με την ηλικία.

Ο μηχανισμός

Οι ερευνητές δοκίμασαν επίσης τη S1PC σε ηλικιωμένα ποντίκια. Η μακροχρόνια χορήγηση μείωσε τους δείκτες ευθραυστότητας, αύξησε τη δύναμη των σκελετικών μυών και αποκατέστησε τη φυσιολογική θερμοκρασία του σώματος. Σε μελέτη σε ανθρώπους, η S1PC αύξησε τα επίπεδα της eNAMPT στο αίμα, ιδιαίτερα σε άτομα με επαρκή ποσότητα λιπώδους ιστού.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η επίδραση της S1PC στην έκκριση των κυστιδίων eNAMPT ήταν παρόμοια σε κύτταρα, ποντίκια και ανθρώπους, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυναμική της ως αντιγηραντικής παρέμβασης.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Δρ. Σιν-ιτσίρο Ιμάι πρόεδρος του IRPA δήλωσε: «Τα ευρήματά μας αποκαλύπτουν μια μέχρι σήμερα άγνωστη και μοναδική λειτουργία της S1PC στην ενεργοποίηση της LKB1 και στην προώθηση μιας επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών οργάνων που βελτιώνει τη μυϊκή αδυναμία. Πιστεύουμε ότι η S1PC ενδέχεται να διαθέτει ευρύτερες αντιγηραντικές ιδιότητες που αξίζουν περαιτέρω διερεύνηση».

Οι ερευνητές θεωρούν ότι η S1PC θα μπορούσε να αποτελέσει μια διατροφική επιλογή για την αντιμετώπιση της μυϊκής φθοράς που σχετίζεται με την ηλικία και ενδεχομένως να λειτουργήσει συμπληρωματικά με άλλες στρατηγικές, όπως οι ουσίες που αυξάνουν τα επίπεδα του NAD+. Επειδή το παλαιωμένο εκχύλισμα σκόρδου καταναλώνεται εδώ και πολλές γενιές χωρίς να έχουν αναφερθεί σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, η S1PC ενδέχεται να διαθέτει και ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, ο δρ Ιμάι δήλωσε: «Έχουμε καταφέρει να επεκτείνουμε την τρέχουσα κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαφορετικά όργανα συντονίζουν τις αντιδράσεις τους κατά τη γήρανση. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί αν παρατηρούνται βελτιώσεις στη μυϊκή λειτουργία των ανθρώπων και για να αξιολογηθούν οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις της S1PC. Επίσης, πρέπει να διερευνηθεί η παρουσία και ο πιθανός ρόλος της LKB1 στον εγκέφαλο.»

Αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο η S1PC επηρεάζει τη μυϊκή λειτουργία, η μελέτη ανοίγει νέους δρόμους για την κατανόηση και ενδεχομένως τη μείωση της σωματικής φθοράς που συνοδεύει τη γήρανση.

πηγή: naftemporiki.gr

