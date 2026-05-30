Tο πρώτο Ιατρείο Πόνου της Ελλάδας για άτομα με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές

Ένα σημαντικό κενό στη φροντίδα ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές φιλοδοξεί να καλύψει το πρώτο Ιατρείο Πόνου για ΑμεΑ με αυτισμό και άλλες μορφές νευροδιαφορετικότητας.

Το ιατρείο αναμένεται να ξεκινήσει πιλοτικά μέσα στο καλοκαίρι στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που απευθύνεται όχι μόνο στους ίδιους τους ασθενείς, αλλά και στους φροντιστές τους, αναγνωρίζοντας ότι ο χρόνιος πόνος συχνά παραμένει αόρατος και υποδιαγνωσμένος σε αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες.

Μια νέα προσέγγιση στον χρόνιο πόνο

Όπως εξηγεί στο Πρακτορείο FM και την Τάνια Μαντουβάλου η αναισθησιολόγος, επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ και εμπνεύστρια του εγχειρήματος, Μαρία Πούλου, ο χρόνιος πόνος αντιμετωπίζεται πλέον διεθνώς ως ένα βιοψυχοκοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί ολιστική προσέγγιση.

«Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα περιβάλλον ασφαλές, προσαρμοσμένο και προσβάσιμο για ενήλικες με διαταραχές αυτιστικού φάσματος και άλλες μορφές νευροδιαφορετικότητας, αλλά και ουσιαστική υποστήριξη στους φροντιστές τους», αναφέρει.

Σύμφωνα με την ίδια, ο χρόνιος πόνος στα νευροδιαφορετικά άτομα συχνά παραμένει υποαναγνωρισμένος ή δύσκολα διαχειρίσιμος, εξαιτίας αισθητηριακών ιδιαιτεροτήτων, δυσκολιών στην επικοινωνία αλλά και αυξημένης ψυχοσωματικής επιβάρυνσης.

Εξατομικευμένη φροντίδα και διεπιστημονική ομάδα

Το νέο ιατρείο θα βασίζεται σε εξατομικευμένη αξιολόγηση κάθε ασθενούς, ενώ θα δίνει έμφαση σε προσαρμοσμένες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις και στη συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων.

Στη διεπιστημονική ομάδα θα συμμετέχουν αναισθησιολόγος, φυσικοθεραπευτής, ψυχολόγος και διαιτολόγος, με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών των ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η φιλοσοφία του εγχειρήματος στηρίζεται στην παραδοχή ότι η εμπειρία του πόνου δεν είναι ίδια για όλους και ότι η διαφορετικότητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας.

Πυρήνας έρευνας και εκπαίδευσης

Πέρα από το κλινικό του έργο, το Ιατρείο Πόνου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης γύρω από τη σχέση του χρόνιου πόνου με τη νευροδιαφορετικότητα και την αισθητηριακή επεξεργασία.

Στόχος είναι η ανάπτυξη νέων θεραπευτικών αλλά και οργανωτικών προσεγγίσεων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ευρύτερα στο δημόσιο σύστημα υγείας.

«Ο αόρατος πόνος των αόρατων ασθενών»

Η κ. Πούλου συνοψίζει τη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας σε μία φράση:

«Πιστεύουμε ότι η αναγνώριση της διαφορετικότητας στην εμπειρία του πόνου δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαία συνθήκη για μια πραγματικά σύγχρονη και ισότιμη ιατρική φροντίδα. Αυτό που θέλουμε επί της ουσίας να κάνουμε είναι να ανιχνεύσουμε τον αόρατο πόνο στους αόρατους ασθενείς».

Η λειτουργία του νέου ιατρείου αποτελεί μια από τις πρώτες εξειδικευμένες πρωτοβουλίες αυτού του είδους στην Ελλάδα και αναμένεται να προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη σε μια ομάδα ασθενών που συχνά δυσκολεύεται να βρει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της.

