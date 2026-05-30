Basket League: Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα την ΑΕΚ και προκρίθηκε στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ και στον δεύτερο ημιτελικό της GBL, αυτή τη φορά με 95-68, κλειδώνοντας την θέση του στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, όπου θα βρει απέναντι του για μια ακόμα φορά τον Παναθηναϊκό.

Στο πρώτο δεκάλεπτο στην “SUNEL Arena” οι παίκτες του Ολυμπιακού κατάφεραν να βρουν ρυθμό, με τον Σάσα Βεζένκοφ να ξεκινάει από εκεί που σταμάτησε στο πρώτο ματς του ΣΕΦ. Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει μετά το 15-4 στα πρώτα πέντε λεπτά, κατεβάζοντας την διαφορά στους 10 και το 20-10, με τον Βούλγαρο MVP της Euroleague να είναι ο κορυφαίος του συνόλου του Γιώργου Μπαρτζώκα, με τον Λούκα Λεκάβιτσιους να ακολουθεί. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει, με τους Μπάρτλεϊ και Γκρέι, αλλά ο Ολυμπιακός είχε τον τρόπο να συνεχίσει να χτυπάει στο transition, με τους Πίτερς και Γουόρντ για το +17 και το 36-19. Το πρώτο μέρος έκλεισε με προβάδισμα των “ερυθρόλευκων” με 44-30, έχοντας λύσεις από την πλειοψηφία του πάγκου τους.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βρει τρόπους να απειλήσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με το πρώτο μέρος. Η διαφορά έφτασε ακόμα και στο +24 με το 61-37, την στιγμή που ο Ντράγκαν Σάκοτα αναζητούσε ένα σχήμα για να κατεβάσει την διαφορά. Ο Μπράουν και ο Γκρέι βρήκαν σκορ, αλλά η άμυνα της “Ένωσης” δεν μπορούσε να σταματήσει τον Φραν Νιλικίνα, που είχε ευστοχήσει σε δυο συνεχόμενες προσπάθειες, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο +20 και το 66-46. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η κατάσταση είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Ολυμπιακό να κάνει συντήρηση και την ΑΕΚ να προσπαθεί να μαζέψει την κατάσταση. Οι Πειραιώτες, επικράτησαν με 95-68 και έκλεισαν θέση στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται ήδη εκεί, περνώντας το εμπόδιο του ΠΑΟΚ.

Τα δεκάλεπτα: 10-20, 30-44, 46-66, 68-95

Το πρόγραμμα των τελικών της Greek Basketball League:

Game 1 ΣΕΦ: Τετάρτη 3/6 21:00 ΕΡΤ2

Game 2 Telekom Center Athens: Παρασκευή 5/6 21:00 ΕΡΤ2

Game 3 ΣΕΦ: Δευτέρα 8/6 21:00 ΕΡΤ2

Game 4* Telekom Center Athens: Τετάρτη 10/6 21:00 ΕΡΤ2

Game 5* ΣΕΦ: Σάββατο 13/6 18:00 ΕΡΤ2

*Εάν χρειαστούν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Basket League: O Παναθηναϊκός έκλεισε θέση στους τελικούς, 102-94 τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία