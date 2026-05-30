Λίβερπουλ: Τέλος ο Άρνε Σλοτ, φαβορί ο Άντονι Ιραόλα για τη διαδοχή

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ αποτελεί ο Άρνε Σλοτ, όπως γνωστοποίησε σήμερα (30/5) ο αγγλικός σύλλογος. Ο Ολλανδός τεχνικός, ο οποίος οδήγησε πέρυσι τους «κόκκινους» στην κατάκτηση του τίτλου της Premier League (σ.σ. το 20ό πρωτάθλημα του συλλόγου) στην πρώτη σεζόν του στο «τιμόνι», δεν κατάφερε να δικαιώσει φέτος τις προσδοκίες, καθώς η ομάδα κατετάγη πέμπτη στη βαθμολογία.







«Έχουμε συλλογικά καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη, προκειμένου ο σύλλογος να συνεχίσει να προχωρά μπροστά. Για άλλη μια φορά, πρέπει να τονιστεί ότι αυτή δεν είναι μια απόφαση που ελήφθη εύκολα, κάθε άλλο» τονίζει η Λίβερπουλ στην ανακοίνωσή της, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η διαδικασία για την πρόσληψη του αντικαταστάτη του 47χρονου προπονητή έχει ήδη αρχίσει.







Ο Ισπανός Άντονι Ιραόλα, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Μπόρνμουθ, είναι ο πρώτος υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Σλοτ.







Η απόφαση ελήφθη από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Fenway Sports Group (σ.σ. η ιδιοκτήτρια της Λίβερπουλ), Μάικλ Έντουαρντς, και τον αθλητικό διευθυντή της Λίβερπουλ, Ρίτσαρντ Χιουζ.







Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, η Λίβερπουλ επέμενε ότι μια αλλαγή προπονητή δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη, αλλά, ύστερα από την αξιολόγηση της κατάστασης μετά το τέλος της σεζόν την περασμένη Κυριακή, η ηγεσία του συλλόγου επέλεξε να αντικαταστήσει τον προπονητή που διαδέχθηκε το καλοκαίρι του 2024 τον Γιούργκεν Κλοπ, ύστερα από μια θητεία εννέα ετών του Γερμανού στο «Άνφιλντ».







Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα μέσα στο μήνα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος είχε ανακοινώσει ότι θα φύγει από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν που ολοκληρώθηκε, δήλωσε ότι ο σύλλογος πρέπει να γίνει ξανά μια «heavy metal επιθετική ομάδα που φοβούνται οι αντίπαλοι», ύστερα από την «κατάρρευση» των «ρεντς» στην ήττα από την Άστον Βίλα. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας της Λίβερπουλ υπό τον Κλοπ - όπου κατέκτησε κάθε σημαντικό τρόπαιο - προήλθε από αυτό το στιλ παιχνιδιού.







«Το συμπέρασμα, στο οποίο καταλήξαμε, βασίζεται στην πεποίθηση ότι η πορεία της ομάδας αντιμετωπίζεται καλύτερα μέσω μιας αλλαγής κατεύθυνσης. Αυτό δεν μειώνει τη δουλειά που έχει κάνει ο Άρνε εδώ ή τον σεβασμό που έχουμε γι' αυτόν. Ούτε αποτελεί αντανάκλαση των ταλέντων του. Αντίθετα, είναι ενδεικτικό της ανάγκης για μια διαφορετική προσέγγιση» προσθέτει μεταξύ άλλων η δήλωση, για να καταλήξει: «Ο Άρνε αποχωρεί με την ευγνωμοσύνη μας, με έναν τίτλο της Premier League στο όνομά του και με τη γνώση ότι αυτός και η οικογένειά του θα είναι πάντα ευπρόσδεκτοι στο Άνφιλντ».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον Άρσεναλ στις 19:00 για το βαρύτιμο τρόπαιο

Μπαλντίνι: «Το ιταλικό ποδόσφαιρο είναι στα χέρια απατεώνων, έκπληκτος με τις σκέψεις Γιοβάνοβιτς»