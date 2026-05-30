Χανιά: Πάνε για το ''μπαμ'' με Νέιρα

Τα Χανιά μετά την πολύ δυνατή επιλογή Νιόπλια για τη θέση του προπονητή, ετοιμάζονται και για μεταγραφικό ''μπαμ''. Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr τα Χανιά κινούνται για την απόκτηση του Χουάν Νέϊρα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΟΦΗ.

Η παρουσία του Νίκου Νιόπλια στην τεχνική ηγεσία των Χανίων αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της μεταγραφής του Νέιρα, λόγω των εξαιρετικών σχέσεων των δύο ανδρών από τη συνεργασία τους στον ΟΦΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα Χανιά ενδιαφέρονται και για την απόκτηση του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΟΦΗ.

