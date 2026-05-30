Bloomberg: Ιρανικός πύραυλος που έπληξε βάση των ΗΠΑ στο Κουβέιτ τραυμάτισε 5 Αμερικανούς

Ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος που έπληξε αεροπορική βάση στο Κουβέιτ το τελευταίο 24ωρο, προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό Αμερικανών και σοβαρές ζημιές σε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper, μεταδίδει το Bloomberg.

Η επίθεση σημειώθηκε τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει μια συμφωνία για την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας.

An Iranian ballistic missile strike on a Kuwaiti air base within the past 24 hours caused minor injuries to several Americans and seriously damaged two MQ-9 Reaper strike drones https://t.co/B7yI9cbcWD — Bloomberg (@business) May 30, 2026

Η αεράμυνα του Κουβέιτ αναχαίτισε τον πύραυλο τύπου Fateh-110, ωστόσο τα συντρίμμια που κατέπεσαν έπληξαν την αεροπορική βάση Αλί Αλ Σάλεμ (Ali Al Salem), σύμφωνα με πηγή που έχει άμεση γνώση της επίθεσης και ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Exclusive: Heavy damage from Iran's missile strike on Kuwait's Ali Al Salem base







The extent of destruction to facilities and bases of American forces in the region is far greater than estimates and the images released so far.







Ο ιρανικός πύραυλος Fateh-110 είναι ένα βαλλιστικό βλήμα μικρού βεληνεκούς που μπορεί να φέρει πολεμική κεφαλή βάρους 500 κιλών, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 1.850 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον στόχων σε ολόκληρη την περιοχή.

«Περίπου πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένων τόσο εργολάβων όσο και εν ενεργεία στρατιωτικών, υπέστησαν ελαφρούς τραυματισμούς», ανέφερε η πηγή.

Επιπλέον, ένα drone τύπου Reaper καταστράφηκε ολοσχερώς και τουλάχιστον ένα ακόμα υπέστη σοβαρές ζημιές. Σημειώνεται ότι το κόστος κάθε τέτοιου μη επανδρωμένου αεροσκάφους ανέρχεται σε περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Σε κρίσιμη καμπή η επιχείρηση «Επική Οργή»

Το πλήγμα αυτό καταγράφηκε ενώ η Ουάσινγκτον ζυγίζει μια πρόταση για την παράταση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο, παρά το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος.

Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Παρασκευή ότι ήταν έτοιμος να λάβει μια «τελική απόφαση» για την προκαταρκτική συμφωνία.

Ωστόσο, η δίωρη συνεδρίαση στο Situation Room του Λευκού Οίκου ολοκληρώθηκε χωρίς ανακοινώσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει εξαντλήσει σε μεγάλο βαθμό τα αμερικανικά αποθέματα πολύτιμων πυρομαχικών, όπως οι πύραυλοι κρουζ JASSM-ER και Tomahawk, καθώς και οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι των συστημάτων THAAD, Patriot PAC-3 και SM-3 Block IIA.

Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά απωλειών του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ για την επιχείρηση «Epic Fury» —όπως ονομάζεται η αμερικανική εκστρατεία κατά του Ιράν— 14 Αμερικανοί έχουν σκοτωθεί και 409 έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής.

