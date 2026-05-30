Εγκατέλειψαν βρέφος με στερητικά σύνδρομα στο Νοσοκομείο του Βόλου

Στο Νοσοκομείο του Βόλου μεγαλώνει ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε πρόωρο και η μητέρα του το εγκατέλειψε γιατί ανάμεσα στην μητρότητα και την εξάρτηση από τις ουσίες, επέλεξε να ακολουθήσει τον δεύτερο δρόμο.

Πριν 3 μήνες η 25χρονη γυναίκα γέννησε πρόωρα και το παιδί παρουσίασε αμέσως στερητικά σύνδρομα. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στη μονάδα νεογνών για να κρατηθεί στην ζωή καθώς παρουσίαζε κρίσεις, αλλά δεν μπορούσε να παραμείνει στην Λάρισα. Μετά από δέκα περίπου ημέρες το νεογνό επέστρεψε στο Νοσοκομείο του Βόλου και κινήθηκε η διαδικασία για να βρεθεί η μητέρα του που στην ουσία το είχε εγκαταλείψει . Εκείνη δήλωσε στις κοινωνικές νοσοκομειακές υπηρεσίες πως δεν μπορεί να του παρέχει ούτε σπίτι.

Επικαλούμενη την εξάρτησή της από τα ναρκωτικά είπε πως είναι αδύνατον να μεγαλώσει το παιδί και δεν θέλησε να υπάρχει καμία επαφή μαζί του. Η κοινωνική έρευνα απέδειξε πως κανένα συγγενικό πρόσωπο της 25χρονης δεν μπορούσε να αναλάβει το παιδί. Το περιβάλλον ήταν όχι μόνο ακατάλληλο για την παροχή κάθε φροντίδας, αλλά και επικίνδυνο. Ενημερώθηκε η Εισαγγελία και αποφασίστηκε η παραμονή του παιδιού στο Νοσοκομείο του Βόλου με στόχο να ξεκινήσει η διαδικασία της αναδοχής.

Το κοριτσάκι βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση και ουδέποτε το έχει επισκεφθεί η μητέρα ή ο πατέρας του.

Οι μαίες και το νοσηλευτικό προσωπικό του δίνουν την αγάπη που στερείται και αναμένεται να παραμείνει στο Νοσοκομείο τουλάχιστον μέχρι να γίνει 5 μηνών. Εκεί, το εγκαταλελειμμένο βρέφος θα μεγαλώνει μαζί με άλλα νεογέννητα και θα αναζητά την αγκαλιά που δεν του δίνουν από το σπίτι του.

Εάν δεν βρεθεί ανάδοχη οικογένεια στον Βόλο, το παιδί θα μεταφερθεί στο «Μητέρα».

«Με εισαγγελικές εντολές μεταφέρονται και παραμένουν στο Νοσοκομείο παιδιά, που δεν μπορεί λόγω ακαταλληλότητας περιβάλλοντος να τα μεγαλώσει η οικογένειά τους. Ζουν και μεγαλώνουν επειδή το προσωπικό δίνει όλη την φροντίδα και την αγάπη του , αλλά κανείς δεν μπορεί να υποκαταστήσει τους γονείς.

Είναι κατανοητό πως το περιβάλλον ενός νοσοκομείου για να μεγαλώνει ένα παιδί, είναι ακατάλληλο. Ασχολούμαστε πραγματικά και δίνουμε μεγάλο αγώνα, γιατί δεν μπορείς να αφήσεις ένα παιδί ξεχασμένο απλώς σε μια κούνια. Παιδάκια γεννιούνται και φεύγουν σε 4 ημέρες και η μικρή θα μένει εδώ ίσως για μήνες. Πρέπει να φροντίσουμε για την ανάπτυξή της , για την ασφάλεια της. Δεν είναι λογικό να μεγαλώνει ένα παιδί σε Νοσοκομείο. Είναι τραγικό», δήλωσε ο διοικητής του Νοσοκομείου Βόλου κ. Μαζαράκης.

ΠΗΓΗ: gegonota.news

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Συναγερμός στη Γαύδο - Δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν νότια του νησιού

Λιγότεροι Έλληνες στην Κρήτη το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Λόγω κόστους και πανελλαδικών

Δίκη Μάτι: Αμετάκλητα ένοχοι οι καταδικασθέντες για τη φονική πυρκαγιά