Ζαρίφη: Η ρατσιστική επίθεση για υποτιθέμενη υιοθεσία από την Αφρική

Η Κατερίνα Ζαρίφη βρέθηκε καλεσμένη στο Στούντιο 4 και αναφέρθηκε στην αναστάτωση που προκλήθηκε εξαιτίας μιας φωτογραφίας που δημιουργήθηκε με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία διακινήθηκε στο διαδίκτυο και την εμφάνιζε να κρατά στην αγκαλιά της ένα μωρό από την Αφρική.

«Τρελάθηκα με αυτή την ιστορία. Συζητάγαμε με τη Φαίη για την αδυναμία που έχω στα παιδάκια από την Αφρική και γενικότερα, τα μικρά παιδάκια τα λατρεύω. Το ξέρει και η Φαίη, η οποία κάποια στιγμή με ρώτησε αν θα υιοθετούσα και της είπα: με χαρά και έχω ρωτήσει, έχω ψάξει», δήλωσε αρχικά

Περιγράφοντας τις πρώτες της αντιδράσεις, η ίδια τόνισε: «Το βράδυ μου ήρθαν 400 μηνύματα στο instagram: Μπράβο για το παιδάκι που υιοθέτησες. Ήταν μια φωτογραφία που έγινε με τεχνική νοημοσύνη και κρατάω ένα παιδάκι το οποίο γράφουν ότι το υιοθέτησα από την Αφρική. Πρώτο σοκ γιατί δεν ξέρεις τι προσπάθεια μπορεί να έχει ο άλλος, ή τι σοκ μπορείς να του δημιουργήσεις, όταν προσπαθεί κάτι».

«Το δεύτερο σοκ ήταν η ρατσιστική επίθεση που δέχτηκα γιατί υιοθέτησα ένα παιδάκι από την Αφρική, το υποτιθέμενο παιδάκι και μάλιστα μια κοπέλα μου έστειλε: Μην τους αφήσεις να μιλάνε έτσι για το παιδάκι σου. Όλο σε παράνοια…» συμπλήρωσε στη συνέχεια της ροής του λόγου της.

