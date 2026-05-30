Στα 100 ευρώ το πρόστιμο για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα ΜΜΜ, σε ισχύ τα νέα μέτρα σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Από σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου 2026, τίθεται σε εφαρμογή το νέο αυστηρότερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής και των φαινομένων παραβατικότητας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με τις αλλαγές να αφορούν λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ και ηλεκτρικό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν σημαντική αύξηση των προστίμων για όσους μετακινούνται χωρίς έγκυρο εισιτήριο, ενώ παράλληλα εισάγονται πρόσθετα μέτρα για την προστασία των ελεγκτών και των υποδομών των συγκοινωνιακών φορέων.

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, το πρόστιμο για μετακίνηση χωρίς κανονικό εισιτήριο διαμορφώνεται πλέον στα 100 ευρώ, έναντι 72 ευρώ που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Αντίστοιχα, για τους επιβάτες που δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο αλλά δεν διαθέτουν το απαιτούμενο εισιτήριο, το πρόστιμο αυξάνεται στα 50 ευρώ.

Στόχος των αλλαγών είναι ο περιορισμός της εισιτηριοδιαφυγής, η ενίσχυση των εσόδων των αστικών συγκοινωνιών και η διασφάλιση ίσων όρων για το επιβατικό κοινό που χρησιμοποιεί κανονικά τα μέσα μεταφοράς.

Παράλληλα, προβλέπεται κίνητρο συμμόρφωσης για τους παραβάτες, καθώς παρέχεται η δυνατότητα μείωσης του προστίμου κατά 50%, εφόσον προχωρήσουν στην έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδρομών, ενθαρρύνοντας τη συστηματική χρήση των συγκοινωνιών με νόμιμο τρόπο.

Αυστηρότερη αντιμετώπιση επιθέσεων σε ελεγκτές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην προστασία του προσωπικού ελέγχου, καθώς τα περιστατικά επιθέσεων κατά ελεγκτών και εργαζομένων στα μέσα μεταφοράς θα αντιμετωπίζονται πλέον με αυστηρότερο τρόπο.

Οι σχετικές πράξεις θα διώκονται αυτεπάγγελτα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή μήνυσης από το θύμα, καθώς θεωρείται ότι επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών και την ασφάλεια εργαζομένων και επιβατών.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εντάσσεται στην προσπάθεια αντιμετώπισης των αυξανόμενων περιστατικών λεκτικής και σωματικής βίας που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια ελέγχων εισιτηρίων τα τελευταία χρόνια.

Κοινωφελής εργασία για βανδαλισμούς

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης εναλλακτικές κυρώσεις για όσους προκαλούν φθορές σε σταθμούς, οχήματα και λοιπές εγκαταστάσεις των μέσων μεταφοράς.

Εκτός από τα χρηματικά πρόστιμα, θα μπορεί να επιβάλλεται κοινωφελής εργασία που θα συνδέεται με την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται. Οι παραβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εργασίες καθαρισμού, συντήρησης ή άλλες δράσεις αποκατάστασης υποδομών που έχουν υποστεί βανδαλισμούς.

Κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη στους σταθμούς

Στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας ενίσχυσης της ασφάλειας, προχωρά και η εγκατάσταση νέων συστημάτων επιτήρησης που αξιοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση ύποπτων ή παραβατικών συμπεριφορών.

Η πιλοτική εφαρμογή έχει ήδη ξεκινήσει στον σταθμό ΗΣΑΠ «Περισσός», όπου τοποθετήθηκε η πρώτη κάμερα νέας γενιάς πάνω από τα ακυρωτικά μηχανήματα. Τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής λειτουργίας θα αξιολογηθούν πριν από την πιθανή επέκταση του συστήματος και σε άλλους σταθμούς του δικτύου.

