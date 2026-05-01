ΒΟΑΚ: Οδηγός επιβίωσης για το «μεγάλο εργοτάξιο» - ''Παγιδευμένοι στην ουρά'' οι οδηγοί

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο μεγάλων έργων αναβάθμισης, καθώς πρόκειται για τον βασικό οδικό άξονα του νησιού που συνδέει τις μεγαλύτερες πόλεις. Η κατάσταση που επικρατεί όμως σήμερα χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα εργοτάξια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και καθυστερήσεις στην κίνηση, ιδιαίτερα σε σημεία όπου εκτελούνται παρεμβάσεις βελτίωσης και διαπλάτυνσης του δρόμου.

Παράλληλα, πολλοί οδηγοί εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια, καθώς σε αρκετά τμήματα συνυπάρχουν στενές λωρίδες κυκλοφορίας, προσωρινές παρακάμψεις και αυξημένη κίνηση, ειδικά κατά την τουριστική περίοδο. Οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη επικοινωνούν καθημερινά με τον σταθμό, ζητώντας να ακουστεί η φωνή τους για άμεση ολοκλήρωση των έργων. Η αγανάκτηση είναι μεγάλη, ιδιαίτερα τώρα όπου οι μετακινήσεις έχουν αυξηθεί εξαιτίας και των ξένων επισκεπτών.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο μέχρι τότε η καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών θα επηρεάζεται έντονα, με τις μετακινήσεις να γίνονται πιο δύσκολες και χρονοβόρες.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται:

Το τμήμα Μεγάλα Χωράφια – Καλύβες στα Χανιά, όπου πραγματοποιούνται νυχτερινές εργασίες με φωτεινούς σηματοδότες και περιορισμούς κυκλοφορίας.

Οι παρακάμψεις γύρω από Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, όπου λειτουργούν πολλαπλά εργοτάξια ταυτόχρονα και καταγράφονται καθυστερήσεις, ειδικά τις ώρες αιχμής και την τουριστική περίοδο.

Το τμήμα κοντά στις εισόδους του Ηράκλειο θεωρείται επίσης ιδιαίτερα επιβαρυμένο λόγω αυξημένης καθημερινής κυκλοφορίας, βαρέων οχημάτων και των έργων οδικής ασφάλειας που εκτελούνται παράλληλα.

