Ένωση Ηρακλείου: Δεν θα δώσουμε το κτίριο στις Μαλάδες για να γίνει δομή μεταναστών

Τέλος στα σενάρια περί συμφωνίας για τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες επιχειρεί να βάλει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η οποία με επίσημη ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ούτε προτίθεται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε σχετική συνεργασία.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση Ηρακλείου αναφέρεται στο κύμα αντιδράσεων που έχει καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στην τοπική κοινωνία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπήρξε – όπως υποστηρίζει – πλήρης απουσία στήριξης από φορείς και πρόσωπα που θα έπρεπε να συμβάλουν στη διαχείριση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, από την πρώτη στιγμή των συζητήσεων με το Υπουργείο είχε ξεκαθαριστεί ότι η Ένωση δεν μπορούσε να αναλάβει μόνη της το βάρος μιας τέτοιας απόφασης, ζητώντας τη στήριξη των τοπικών φορέων. Σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, η αρχική θετική στάση που εκφράστηκε από ορισμένες πλευρές μετατράπηκε στη συνέχεια σε αποστασιοποίηση, υπό το βάρος – όπως αναφέρεται – του κοινωνικού και πολιτικού κόστους.

«Ας βρουν εκείνοι που περίμεναν από την Ένωση Ηρακλείου να βγάλει το φίδι από την τρύπα, κατάλληλο χώρο να στεγάσουν χίλιες ψυχές», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος.

Η παρέμβαση της Ένωσης έρχεται σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων, θέμα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από κατοίκους όσο και από αυτοδιοικητικούς φορείς.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις χθες η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου είχε προχωρήσει σε δημόσια παρέμβαση προς όλους τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ζητώντας σαφείς απαντήσεις σχετικά με πληροφορίες που έκαναν λόγο για προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης εγκαταστάσεων στις Μαλάδες με σκοπό τη δημιουργία δομής φιλοξενίας.

Οι κάτοικοι ζητούσαν ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι διαδικασίες, για το αν εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις, αλλά και για τους λόγους που η περιοχή των Μαλάδων εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού, παρά τις αντιδράσεις που έχουν ήδη εκδηλωθεί.

Το ζήτημα έχει απασχολήσει έντονα και τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης, καθώς τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης έχουν εκφράσει αρνητική θέση ως προς τη συγκεκριμένη χωροθέτηση. Μάλιστα, το Περιφερειακό Συμβούλιο είχε λάβει ομόφωνη απόφαση χαρακτηρίζοντας τον χώρο ακατάλληλο, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία τέτοιων εγκαταστάσεων κοντά σε αστικό και ημιαστικό ιστό.

Παρά τη νέα τοποθέτηση της Ένωσης Ηρακλείου, το θέμα παραμένει ανοιχτό, με τις συζητήσεις και τις αντιδράσεις να συνεχίζονται σε πολιτικό, κοινωνικό αλλά και αυτοδιοικητικό επίπεδο.

