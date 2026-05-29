Ηράκλειο - πατίνια: Δύσκολες ώρες για 28χρονη και 40χρονο στην ΜΕΘ

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 28χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Αμμουδάρας.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα παραμένει διασωληνωμένη και σε καταστολή, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας της σοβαρή, καθώς φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η ιατρική ομάδα της ΜΕΘ παρακολουθεί στενά την πορεία της, ενώ τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα.

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης έξω από ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, όταν – κάτω από συνθήκες που διερευνώνται – η 28χρονη έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού πατινιού που οδηγούσε και κατέληξε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Βενιζελείου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις και έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ.

Τα νεότερα για τον 40χρονο

Την ίδια ώρα, εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία και η κατάσταση του 40χρονου άνδρα που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο πριν από αρκετέ ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος έχει πλέον αποσωληνωθεί, ωστόσο δεν έχει ακόμη ανακτήσει επαφή με το περιβάλλον, με τους γιατρούς να συνεχίζουν τη στενή παρακολούθηση της κατάστασής του.

Ο άνδρας είχε τραυματιστεί σοβαρά το απόγευμα του Σαββάτου 2 Μαΐου, όταν, κινούμενος με ηλεκτρικό πατίνι σε παράδρομο της Χερσονήσου, έχασε – σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας – τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοίχο.

Από την πρώτη στιγμή είχε διακομιστεί σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Καταδικάστηκε για την επίθεση με κατσούνα στον συγχωριανό του

Ηράκλειο: Τραυματισμός σοκ για 40χρονη που έπεσε σε λακκούβα - Χρειάστηκαν 40 ράμματα (βίντεο)