TripAdvisor: Η ομορφότερη παραλία στον κόσμο είναι Κρητική

Υπάρχουν προορισμοί που μοιάζουν να έχουν βγει από καρτ ποστάλ. Και υπάρχουν και εκείνοι που ξεπερνούν ακόμη και τη φαντασία. Η Ελλάδα, για ακόμη μία φορά, αποδεικνύει ότι ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, αναφέρεται σε δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Esquire.

Ενώ η Ιταλία παραμένει κλασική επιλογή και η Μαγιόρκα είναι ήδη ιδιαίτερα πολυσύχναστη, τι θα λέγατε για την Ελλάδα, διερωτάται η συντάκτατρια του δημοσιεύματος.

Τα πολλά νησιά της Ελλάδας προσφέρουν τιρκουάζ νερά, λευκές αμμουδιές, εξαιρετικό φαγητό, εντυπωσιακή φύση, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και μεσογειακή ατμόσφαιρα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Ελλάδα διαθέτει πλέον και την ομορφότερη παραλία στον κόσμο, επισημαίνεται στο γερμανικό περιοδικό.

Σύμφωνα με τα Travellers’ Choice Awards 2025 της TripAdvisor, το Ελαφονήσι στην Κρήτη αναδείχθηκε ως η καλύτερη παραλία στον κόσμο, μέσα από εκατομμύρια αξιολογήσεις ταξιδιωτών.

Το Ελαφονήσι δεν είναι απλώς μια παραλία. Είναι μια εμπειρία. Ένα τοπίο που αλλάζει χρώματα ανάλογα με το φως, με νερά τόσο διάφανα που σχεδόν εξαφανίζουν το όριο ανάμεσα στη θάλασσα και τον ουρανό. Και μια άμμος που σε σημεία βάφεται απαλά ροζ, σαν φυσική λεπτομέρεια που προστέθηκε για να κάνει τη σκηνή ακόμη πιο απίθανη, σημειώνεται στο γερμανικό δημοσίευμα.

Η πρόσβαση στη μικρή νησίδα μέσω της ρηχής λιμνοθάλασσας είναι από μόνη της εμπειρία: περπατάς μέσα στη θάλασσα, σε νερά που μοιάζουν ακίνητα, σχεδόν εξωπραγματικά ήρεμα, και νιώθεις ότι μπαίνεις σε έναν κόσμο διαφορετικό από τον συνηθισμένο.

Και ίσως αυτό είναι το μυστικό του Ελαφονησίου. Δεν χρειάζεται υπερβολές, ούτε φανταχτερές υποδομές. Είναι ένα προστατευόμενο φυσικό τοπίο που παραμένει ανεπιτήδευτο, και ακριβώς γι’ αυτό τόσο γοητευτικό.

Δεν είναι τυχαίο ότι συγκαταλέγεται στο κορυφαίο 1% των προορισμών παγκοσμίως. Μέσω αυτών των βραβείων, η πλατφόρμα στοχεύει να παρέχει στους χρήστες καλύτερη καθοδήγηση κατά τον σχεδιασμό των ταξιδιών τους.

