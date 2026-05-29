Κρήτη: Συναγερμός στη Γαύδο - Δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν νότια του νησιού

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στη Γαύδο, καθώς σήμερα το απόγευμα (29.05) εντοπίστηκαν από το Λιμενικό 69 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου. Άμεσα το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές όπου και επιχείρησαν για την περισυλλογή τους.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η λέμβος εντοπίστηκε 27 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο (drone) της δύναμης της FRONTEX. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες δυνάμεις, ενώ η περισυλλογή των επιβαινόντων πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια από σκάφος της FRONTEX. Οι 69 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα το πρωί ακόμα μία επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης σημειώθηκε στα ανοιχτά της Γαύδου. Πιο συγκεκριμένα, 36 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με απόλυτη ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού, αφού προηγουμένως είχαν εντοπιστεί να επιβαίνουν σε μια πρόχειρη λέμβο.

Οι αυξημένες αφίξεις θέτουν σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας τις λιμενικές αρχές καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται ξανά έντονη κινητικότητα και διαδοχικά περιστατικά εντοπισμού ανθρώπων που επιχειρούν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος.

