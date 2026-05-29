ΠΑΡ.29 Μαΐ 2026 20:03
ΕΛΛΑΔΑ
Προσοχή: Μεγάλη απάτη με τον Κοινωνικό Τουρισμό της ΔΥΠΑ - Απατεώνες τάζουν «εξυπηρετήσεις» με το αζημίωτο
Κοινωνικός Τουρισμός
clock 18:23 | 29/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Την προσοχή των δικαιούχων και παρόχων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού  2026 εφιστά η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία με ανακοίνωση της ενημερώνει ότι δεν διατηρεί καμία συνεργασία, σχέση ή συμβατική σύνδεση με ιδιωτικές πλατφόρμες, ιστοσελίδες ή επιχειρήσεις που προσφέρουν έναντι αμοιβής υπηρεσίες αναζήτησης, διαμεσολάβησης ή κράτησης καταλυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση η ΔΥΠΑ δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα να ενεργεί για λογαριασμό της ή να παρέχει επί πληρωμή υπηρεσίες σχετικές με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

Η επικοινωνία και η πραγματοποίηση κρατήσεων στα συνεργαζόμενα καταλύματα πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ των δικαιούχων και των παρόχων, χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση τρίτου φορέα και χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε προμήθειας ή αμοιβής προς εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ καλεί τους δικαιούχους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις όπου ζητείται η καταβολή χρηματικού ποσού για υπηρεσίες που παρουσιάζονται ως απαραίτητες για την αναζήτηση ή την πραγματοποίηση κράτησης στο πλαίσιο του προγράμματος.

Ακόμα, καλεί τους παρόχους του προγράμματος να ενημερώνουν άμεσα τη ΔΥΠΑ για οποιαδήποτε πρακτική θεωρούν ότι δημιουργεί σύγχυση στους δικαιούχους ή αξιοποιεί εμπορικά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χωρίς τη συναίνεσή τους.

Η ΔΥΠΑ εξετάζει τις σχετικές καταγγελίες που έχουν υποβληθεί και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των δικαιούχων και των συνεργαζόμενων παρόχων.

Σημειώνεται ότι η επίσημη ενημέρωση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού παρέχεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας και των ανακοινώσεων της ΔΥΠΑ.

Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ Απάτη
