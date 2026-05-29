Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Παρουσιάστηκε η ολοκληρωμένη πρόταση για τη νέα πιστοποιημένη πίστα Motocross στο Λευκοχώρι

Στην παρουσίαση της γενικής χωροθέτησης και των βασικών εγκαταστάσεων που προβλέπονται για τη δημιουργία της νέας πιστοποιημένης πίστας Motocross στο Λευκοχώρι προχώρησε ο μελετητής Μιχάλης Ζηδιανάκης, παρουσία της Δημοτικής Αρχής και στελεχών των υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.



Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκερόγλου, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκος Μπελενιώτης, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας Στέλιος Τρουλλινός, ο Αντιδήμαρχος Μανώλης Ζαμπουλάκης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Στέφανος Ψυλλάκης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρκαλοχωρίου Γιώργος Μαλεδάκης, καθώς και εργαζόμενοι του Δήμου και της Τεχνικής Υπηρεσίας.



Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο μελετητής ανέλυσε τη φιλοσοφία του έργου και παρουσίασε τρισδιάστατες απεικονίσεις της προτεινόμενης διαμόρφωσης της πίστας και του κτιριακού συγκροτήματος που θα τη συνοδεύει.

Η νέα πίστα χωροθετείται στη θέση Λευκοχώρι, σε έκταση περίπου 100 στρεμμάτων, σε μια περιοχή με έντονες υψομετρικές διαφορές και ιδιαίτερο φυσικό ανάγλυφο. Βασική επιδίωξη της μελέτης είναι η διατήρηση, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, των υφιστάμενων διαδρομών που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες από τους αθλητές, με τις μικρότερες δυνατές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον και περιορισμένες χωματουργικές εργασίες.



Σύμφωνα με τη μελέτη, οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν χώρους τεχνικού ελέγχου και πλυντηρίου οχημάτων, ιατρείο, εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, υπόστεγα εξυπηρέτησης αθλητών και μηχανών, καθώς και χώρο αναψυχής και φιλοξενίας επισκεπτών. Παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία υπόσκαφου κτιριακού συγκροτήματος, σχεδιασμένου ώστε να εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό τοπίο της περιοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βιοκλιματική και λειτουργική ένταξη του έργου στο περιβάλλον, με το βατό δώμα του συγκροτήματος να λειτουργεί και ως φυσική κερκίδα - χώρος θέασης κατά τη διάρκεια των αγώνων.



Όπως τονίστηκε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει στην Ελλάδα πιστοποιημένη πίστα Motocross που να πληροί πλήρως τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργίας. Η δημιουργία της νέας πίστας στο Λευκοχώρι αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στη χώρα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διοργάνωση επίσημων αγώνων Motocross, την ασφαλή εκπαίδευση αθλητών και την ανάπτυξη θεσμικών αθλητικών διοργανώσεων στην περιοχή.



Παράλληλα, το έργο εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει και ως νέος πόλος επισκεψιμότητας για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, προσελκύοντας φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού αλλά και επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ακόμη και πέραν των ημερών διεξαγωγής αγώνων.



Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκερόγλου υπογράμμισε τη σημασία της δημιουργίας σύγχρονων και ασφαλών αθλητικών υποδομών στον Δήμο, επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση της υπάρχουσας πίστας και η προσαρμογή της στις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη φιλοξενία επίσημων αγώνων και την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος στην περιοχή.



Το έργο βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών, ενώ σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσει η ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας θα υποβάλει πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να χρηματοδοτήσει το έργο.

