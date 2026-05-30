Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον Άρσεναλ στις 19:00 για το βαρύτιμο τρόπαιο

To Champions League διεκδικούν σήμερα (30/5-19:00, MEGA και Cosmote Sport 1 HD) Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν

H «Puskas Arena» στη Βουδαπέστη θα είναι η «θεατρική» σκηνή...αναζήτησης για το «ιερό δισκοπότηρο» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σε μια εντυπωσιακή αναμέτρηση ευρωπαϊκών γιγάντων.



Με δύο πρωταγωνίστριες, Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ, έστω κι αν εξαρχής οι ρόλοι τους δείχνουν διαφορετικοί.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, κουβαλώντας μαζί της το εκκωφαντικό 5-0 επί της Ίντερ από το Μόναχο (1/6/25) αναζητά -σε ένα τρίτο της τελικό-να γίνει...Ρεάλ Μαδρίτης, κατακτώντας συνεχόμενους τελικούς (σ.σ: οι Μαδριλένοι τελευταία ομάδα που το κατάφεραν το 2018).

Η Άρσεναλ αγωνίζεται μόλις σε έναν δεύτερο τελικό, 20 χρόνια μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο Παρίσι το 2006, φτάνοντας στο κορυφαία ραντεβού, έχοντας μόλις κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της στην Premier League μετά από δύο δεκαετίες,

Είναι ένα...επαναληπτικός αγώνας των ημιτελικών της περασμένης σεζόν, τους οποίους η Παρί Σεν Ζερμέν κέρδισε με συνολικό σκορ 3-1 (1-0 στο Λονδίνο και 2-1 στο Παρίσι).



Ένα χρόνο αργότερα άραγε, μπορεί μια πολύ αλλαγμένη Άρσεναλ να αλλάξει το σενάριο για την Παρί Σεν Ζερμέν; Τι διαφορά κάνει ένας χρόνος, τέλος πάντων;



Μπορεί μεγάλη, μπορεί και καμία.

Η Παρί Σεν Ζερμέν στα πρόθυρα της καθολικής αναγνώρισης



Για περισσότερο από μια δεκαετία, η επιδίωξη της Παρί Σεν Ζερμέν για την κατάκτηση του Champions League κατέληγε σε αποτυχία την Άνοιξη, μετατρέποντας τις υψηλές φιλοδοξίες σε απογοήτευση.



Μεταγραφές τεράστιων δαπανών και μια γνώριμη αίσθηση αναταραχής που εμφανιζόταν κάθε χρόνο καθώς πλησίαζαν οι νοκ-άουτ φάσεις.



Τώρα, μετά από χρόνια προσπαθειών, η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται στα πρόθυρα της καθολικής αναγνώρισης ανάμεσα στους ομολόγους της, καθώς στοχεύει να επαναλάβει τον περσινό της θρίαμβο στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων στον κόσμο.

Μια νίκη απέναντι στην Άρσεναλ στον τελικό της Βουδαπέστης δεν θα πρόσθετε απλώς ένα ακόμα τρόπαιο στη συλλογή της Qatar Sports Investments, αλλά θα επισφράγιζε τη μεταμόρφωση των Παριζιάνων σε μία κυρίαρχη ομάδα της Ευρώπης.



Ενώ πριν από μια δεκαετία, ήταν ένα αουτσάιντερ που απελπισμένα ζητούσε αναγνώριση, τώρα φτάνει στον τελικό του UCL ως η υπερασπίστρια του τίτλου.



Απομακρυσμένη από το μοντέλο των πολλών σούπερ σταρ-Νεϊμάρ, Μπαπέ, Μέσι- που καθόρισε μεγάλο μέρος της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου, βιώνει σε μια φιλοσοφική επανεκκίνηση υπό τον προπονητή Λουίς Ενρίκε, ο οποίος αντικατέστησε σταδιακά με την κουλτούρα του συνόλου τις ατομικές ιδιοφυίες



Ο Ουσμάν Ντεμπελέ έγινε το σύμβολο αυτής της αλλαγής.



Αν και κάποτε θεωρούνταν κυρίως ένας απρόβλεπτος ντριμπλέρ, τώρα δίνει τον τόνο στο πρεσάρισμα για ολόκληρη την ομάδα, κάτι που ο Λουίς Ενρίκε τόνισε επανειλημμένα ενόψει του τελικού.



Γύρω του, η Παρί Σεν Ζερμέν συγκέντρωσε έναν από τους νεότερους και πιο δυναμικούς κορμούς της Ευρώπης και βασίζεται στην εκρηκτικότητα του Ντεζιρέ Ντουέ, τη μανιώδη ενέργεια και την επαφή του Ζοάο Νέβες, τον έλεγχο του Βιτίνια και την άμεση απειλή του Χβίτσα Κβαρατσκέλιαα.



Αποτέλεσμα είναι να μην είναι πλέον συναισθηματικά εύθραυστη όταν τα παιχνίδια γίνονται σκληρά.

Στην πορεία της προς τον τελικό της Βουδαπέστης, πέρασε σαν σίφουνας μέσα από την ελίτ της Ευρώπης, παραμερίζοντας τις αγγλικές ομάδες και υποτάσσοντας την Μπάγερν στα ημιτελικά με επιθετικότητα και τεχνική σαφήνεια.



Η περσινή συντριπτική επικράτηση με 5-0 επί της Ίντερ στον τελικό άλλαξε τις αντιλήψεις σε όλη την ήπειρο.



Αυτό που κάποτε έμοιαζε με ένα ατέρμονα ακριβό πείραμα, ξαφνικά έμοιαζε με την αρχή μιας εποχής.



Μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης έχει διατηρήσει τα σκήπτρα του Champions League στη σύγχρονη εποχή, και η Παρί Σεν Ζερμέν έχει τώρα την ευκαιρία να τοποθετήσει τον εαυτό της σε αυτή τη σπάνια συζήτηση.



Ωστόσο, η Άρσεναλ αντιπροσωπεύει ίσως τον πιο ιδεολογικά συναρπαστικό αντίπαλο που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς.



Ο ίδιος ο Λουίς Ενρίκε περιέγραψε την Άρσεναλ ως «την καλύτερη ομάδα στον κόσμο χωρίς την μπάλα», επαινώντας την οργάνωση του πρεσαρίσματός της και τη συλλογική της πειθαρχία ενόψει του τελικού.



Αν η Παρί Σεν Ζερμέν ενσαρκώνει το απελευθερωμένο επιθετικό χάος του σύγχρονου ποδοσφαίρου, η Άρσεναλ αντιπροσωπεύει τον έλεγχο.



Για την Παρί Σεν Ζερμέν , το διακύβευμα εκτείνεται πέρα από μία μόνο νύχτα.



Ο σύλλογος έχει ήδη κατακτήσει το τρόπαιο που κυνηγούσε για τόσο καιρό και τώρα πρέπει να αποδείξει ότι ο περσινός θρίαμβος δεν ήταν μια εξαίρεση.

Το μακρύ ταξίδι των χαμένων ευκαιριών της Αρσεναλ



Ο μακρύς δρόμος της Άρσεναλ για την επιστροφή στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου φτάνει στην πιο καθοριστική του βραδιά (30/5), καθώς αντιμετωπίζει την Παρί Σεν Ζερμέν, κυνηγώντας ένα πρώτο στέμμα που θα σφράγιζε την αναγέννηση που σχεδίασε ο Μικέλ Αρτέτα.



Ο σύλλογος του Λονδίνου άντεξε την πίεση της Μάντσεστερ Σίτι για να κατακτήσει την περασμένη εβδομάδα τον πρώτο του τίτλο στην Premier League μετά από 22 χρόνια.



Έχοντας...τινάξει από τους ώμους την ασφυκτική πίεση για την κατάκτηση του τίτλου της Premier League, θα επιδιώξουν ένα λαμπερό τρόπαιο-«μπόνους» που θα τους έκανε να ξεπεράσουν ακόμη και τον μύθο των «Αήττητων» (Invincibles) του Αρσέν Βενγκέρ από τη σεζόν 2003-04.



Μπροστά της, στη Βουδαπέστη, μια τρομερή πρόκληση , η Παρί Σεν Ζερμέν, ένα σπάνιο μείγμα εντυπωσιακού ταλέντου, ευφυΐας και σκληρής δουλειάς.



Όπως και το 2006, όταν έχασε από την Μπαρτσελόνα του Φρανκ Ράικαρντ στη μοναδική προηγούμενη εμφάνισή της σε τελικό, η Άρσεναλ θα ξεκινήσει ως αουτσάιντερ.



Ακόμα κι έτσι, κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει για την ικανότητα της Άρσεναλ να αποδίδει στις μεγαλύτερες σκηνές.



Η αμυντική σταθερότητα και η ...σοφία στις στημένες φάσεις, έκαναν το παλιό σύνθημα «1-0 για την Άρσεναλ» που σημάδεψε τις μέρες του πρώην προπονητή Τζορτζ Γκράχαμ να τραγουδιέται τώρα με μια νέα αίσθηση υπερηφάνειας.



Οκτώ νίκες ήρθαν με αυτό το σκορ στην Premier League, καθώς η Άρσεναλ κράτησε 19 φορές ανέπαφη την εστία της, ενώ στο Champions League έχει κρατήσει το κορυφαίο στη διοργάνωση ρεκόρ των εννέα αγώνων χωρίς να δεχτεί γκολ, έχοντας παθητικό μόλις έξι γκολ σε 14 αήττητα παιχνίδια.



Η ήττα της Άρσεναλ με 2-1 από την Μπαρτσελόνα το 2006 ακολουθήθηκε τρία χρόνια αργότερα από μια πορεία μέχρι τα ημιτελικά.



Μετά από αυτό, ήταν σαν να βρίσκονταν εκεί απλώς για να συμπληρώνει τον αριθμό ανάμεσα στην ελίτ της Ευρώπης, με επτά διαδοχικούς αποκλεισμούς στη φάση των «16», πριν από πέντε σεζόν όπου απέτυχαν ακόμη και να προκριθούν στη διοργάνωση.



Ακόμη και όταν ο Αρτέτα επέστρεψε στον σύλλογο ως προπονητής το 2019, χρειάστηκε χρόνος για να εδραιωθεί ξανά η Άρσεναλ στην πιο διάσημη σκηνή τη Ευρώπης.



Όμως από τότε, η πρόοδος είναι εντυπωσιακή. Πριν από δύο χρόνια έχασαν για ένα γκολ διαφορά από την Μπάγερν Μονάχου στα προημιτελικά, προτού φτάσουν στα ημιτελικά την περασμένη σεζόν, όπου αποκλείστηκαν από την Παρί Σεν Ζερμέν.



Τώρα μπροστά της έχει την ευκαιρία να αποκαταστήσει την τάξη, ολοκληρώνοντας το ταξίδι από την ομάδα των χαμένων ευκαιριών στο βάθρο του πρωταθλητή Ευρώπης.

Διαιτητής: Ο 42χρονος Γερμανός Ντάνιελ Ζίμπερτ θα διαιτητεύσει τον τελικό του Champions League, πρώτος του σε διασυλλογική διοργάνωση της UEFA







Πιθανές συνθέσεις:



ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Γουίλιαν Πάτσο, Νούνο Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια



ΑΡΣΕΝΑΛ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκαμπριέλ, Καλαφιόρι, Ράις, Λιούις-Σκέλι, Έντεγκαρντ, Σακά, Γκιόκερες, Τροσάρ

