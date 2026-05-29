Αυτό το λαμπάκι στο αυτοκίνητο είναι SOS - Γιατί πρέπει να σταματήσεις αμέσως

Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, ο πίνακας οργάνων λειτουργεί σαν το βασικό “κανάλι επικοινωνίας” ανάμεσα στο όχημα και τον οδηγό.

Ανάμεσα στα δεκάδες λαμπάκια που μπορεί να εμφανιστούν στο καντράν, υπάρχει ένα που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσεις: αυτό του συστήματος διεύθυνσης.

Πρόκειται για το γνωστό σύμβολο του τιμονιού, πολλές φορές μαζί με θαυμαστικό ή την ένδειξη EPS. Αν ανάψει κατά την οδήγηση, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα υποβοήθησης του τιμονιού και ο οδηγός πρέπει να αντιδράσει άμεσα.

Τι σημαίνει όταν ανάψει το λαμπάκι του τιμονιού

Είτε το αυτοκίνητο διαθέτει υδραυλικό είτε ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης, η εμφάνιση της συγκεκριμένης λυχνίας δείχνει ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά.

Το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσει ο οδηγός είναι ότι το τιμόνι γίνεται αισθητά πιο βαρύ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η περιστροφή του απαιτεί πολύ μεγαλύτερη δύναμη, κάτι που μπορεί να κάνει δύσκολους ακόμα και απλούς ελιγμούς ή στροφές.

Ουσιαστικά, το σύστημα διεύθυνσης δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί κανονικά στις εντολές του οδηγού, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά ο έλεγχος του οχήματος.

Πού μπορεί να οφείλεται η βλάβη

Οι αιτίες διαφέρουν ανάλογα με το είδος του συστήματος διεύθυνσης.

Στα αυτοκίνητα με υδραυλικό τιμόνι, μία από τις πιο συχνές αιτίες είναι η χαμηλή στάθμη υγρού λόγω διαρροής. Αυτό προκαλεί απώλεια πίεσης και δυσκολεύει σημαντικά τη λειτουργία του τιμονιού.

Επίσης, το πρόβλημα μπορεί να προέρχεται από:

βλάβη στην αντλία του υδραυλικού συστήματος

φθορά στον ιμάντα κίνησης

πρόβλημα στην κρεμαγιέρα

Στα πιο σύγχρονα μοντέλα με ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης (EPS), η λυχνία μπορεί να ανάψει λόγω:

αστοχίας αισθητήρα τιμονιού

πτώσης τάσης της μπαταρίας

προβλήματος σε καλωδιώσεις

σφάλματος στη μονάδα ελέγχου

Ακόμα και μια προσωρινή ηλεκτρική δυσλειτουργία μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του συστήματος και να ενεργοποιήσει την προειδοποιητική ένδειξη.

Τι πρέπει να κάνει αμέσως ο οδηγός

Αν ανάψει το λαμπάκι του τιμονιού κατά την οδήγηση, ο οδηγός δεν πρέπει να συνεχίσει κανονικά τη διαδρομή του σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Οι ειδικοί προτείνουν τα εξής βήματα:

Μείωσε αμέσως ταχύτητα Σταμάτησε σε ασφαλές σημείο Σβήσε τον κινητήρα Μην συνεχίσεις την οδήγηση αν το τιμόνι παραμένει βαρύ

Η ασφαλέστερη επιλογή είναι η μεταφορά του αυτοκινήτου σε εξειδικευμένο συνεργείο, όπου μέσω διαγνωστικού ελέγχου μπορεί να εντοπιστεί άμεσα η ακριβής αιτία της βλάβης.

Γιατί δεν πρέπει να αγνοήσεις αυτή την ένδειξη

Σε αντίθεση με άλλα προειδοποιητικά λαμπάκια που επιτρέπουν προσωρινή συνέχιση της οδήγησης, η βλάβη στο σύστημα διεύθυνσης σχετίζεται άμεσα με τον έλεγχο του οχήματος.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μια μικρή αστοχία μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό κίνδυνο, ειδικά σε υψηλές ταχύτητες ή σε δρόμους με αυξημένη κίνηση.

Γι’ αυτό, αν δεις το συγκεκριμένο σύμβολο να ανάβει στο καντράν, η σωστή αντίδραση είναι μία: σταματάς άμεσα και ελέγχεις το αυτοκίνητο πριν συνεχίσεις τη διαδρομή σου.

