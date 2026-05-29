Κυριάκος Μητσοτάκης για τον πατέρα του: «Μας λείπει κάθε μέρα, τον θυμόμαστε συνέχεια»

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 29 Μαΐου, από τη μέρα που πέθανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο μετά την συμμετοχή του στο πάνελ του συνεδρίου του Economist, βγαίνοντας από τον χώρο της εκδήλωσης, ρωτήθηκε για τον πατέρα του.







«Τον θυμόμαστε συνέχεια και μας λείπει… κάθε μέρα» απάντησε στην κάμερα του Politica ο Κυριάκος Μητσοτάκης.







Η σύντομη αυτή αναφορά είχε έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς η σημερινή ημέρα παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για την οικογένεια Μητσοτάκη αλλά και για πολλούς ανθρώπους της παράταξης που συνδέθηκαν πολιτικά και προσωπικά με τον πρώην πρωθυπουργό.

