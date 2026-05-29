Ηράκλειο: Υπό έλεγχο η φωτιά στο παλιό λατομείο - Παραμένουν δυνάμεις στο σημείο
clock 20:34 | 29/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι της Παρασκευής (29.05) σε παλιό λατομείο στην περιοχή Σκλαβεροχώρι Ηρακλείου, κινητοποιώντας ισχυρή πυροσβεστική δύναμη.

Σύμφωνα με το ανακριτικό της Πυροσβεστικής η φωτιά ξέσπασε από υπολείμματα υλικών που υπήρχαν στον χώρο, ωστόσο οι ακριβής συνθήκες διερευνώνται.

Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή, οχήματα και άνδρες του Σώματος ώστε να περιορίσουν γρήγορα την φωτιά πριν αυτή εξαπλωθεί.  Μάλιστα, στην επιχείρηση της κατάσβεσης συμμετείχαν και υδροφόρες ΟΤΑ. Οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν στο σημείο για την αποφυγή τυχόν αναζωπυρώσεων.

