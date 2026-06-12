ΠΑΡ.12 Ιου 2026 22:37
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Διεθνές τουρνουά γυναικών «Βάσω Μπεσκάκη»: Εντυπωσιακή εμφάνιση της Εθνικής
εθνικη γυναικων
clock 21:17 | 12/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Εθνική Γυναικών μπάσκετ, η οποία επικράτησε 110-71 της Δανίας στο πλαίσιο του τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη» που διεξάγεται στην Άρτα και στο Τ9 Κωστακίων, με τη συμμετοχή όλων των αθλητριών που βρίσκονται στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.

Η διοργάνωση συνεχίζεται αύριο (13/6, 19:00) με την αναμέτρηση Δανία - Βουλγαρία, ενώ την Κυριακή (14/6, 19:00) θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα Ελλάδα - Βουλγαρία.

Τα δεκάλεπτα: 29-18, 53-32, 78-44, 110-71

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσάνταλη, Νικολαϊδης, Κασούμης

Ελλάδα (Καμπούρης, Ανδρεοπούλου): Καρακασίδου, Κριμίλη 11 (2), Μποσγανά 15 (2), Παυλοπούλου 6 (2), Τσινέκε 21 (1), Γρηγοροπούλου 9, Λούκα 11 (1), Χριστινάκη 13 (1), Κολλάτου 11 (1), Χαιριστανίδου 3 (1), Ταμπάκου, Καρλάφτη 10 (2)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

εθνική γυναικών μπάσκετ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis