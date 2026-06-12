Διεθνές τουρνουά γυναικών «Βάσω Μπεσκάκη»: Εντυπωσιακή εμφάνιση της Εθνικής

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Εθνική Γυναικών μπάσκετ, η οποία επικράτησε 110-71 της Δανίας στο πλαίσιο του τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη» που διεξάγεται στην Άρτα και στο Τ9 Κωστακίων, με τη συμμετοχή όλων των αθλητριών που βρίσκονται στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου.

Η διοργάνωση συνεχίζεται αύριο (13/6, 19:00) με την αναμέτρηση Δανία - Βουλγαρία, ενώ την Κυριακή (14/6, 19:00) θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα Ελλάδα - Βουλγαρία.

Τα δεκάλεπτα: 29-18, 53-32, 78-44, 110-71



ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσάνταλη, Νικολαϊδης, Κασούμης

Ελλάδα (Καμπούρης, Ανδρεοπούλου): Καρακασίδου, Κριμίλη 11 (2), Μποσγανά 15 (2), Παυλοπούλου 6 (2), Τσινέκε 21 (1), Γρηγοροπούλου 9, Λούκα 11 (1), Χριστινάκη 13 (1), Κολλάτου 11 (1), Χαιριστανίδου 3 (1), Ταμπάκου, Καρλάφτη 10 (2)