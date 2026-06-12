Γιατί αναβοσβήνει μια μικρή κουκκίδα στην οθόνη του Samsung σας;

Όταν μιλάτε σε ένα σύγχρονο smartphone, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί μόλις φέρετε το κινητό στο αυτί σας. Η λειτουργία αυτή έχει ως στόχο να αποτρέψει τυχαία αγγίγματα ή αλληλεπιδράσεις με την οθόνη. Τα smartphone χρησιμοποιούν αισθητήρες εγγύτητας που μετρούν την απόσταση των αντικειμένων από την οθόνη για να καθορίσουν εάν θα απενεργοποιήσουν την οθόνη. Είναι μια διαδικασία που πολλοί χρήστες μπορεί να θεωρούν δεδομένη.

Εάν έχετε τηλέφωνο Samsung, μπορεί να έχετε παρατηρήσει τον αισθητήρα εγγύτητας σε λειτουργία χωρίς να γνωρίζετε τι ήταν. Αυτή η μικροσκοπική κουκκίδα που αναβοσβήνει κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης είναι η ενεργοποίηση του αισθητήρα εγγύτητας. Δεν είναι σφάλμα και δεν είναι μια λειτουργία που μπορεί να προσαρμόσει ο χρήστης. Είναι το πώς λειτουργούν πολλά smartphone με αισθητήρες εγγύτητας, συμπεριλαμβανομένων των παλαιότερων μοντέλων Samsung.

Γιατί τα σύγχρονα μοντέλα της Samsung διαθέτουν ορατούς αισθητήρες εγγύτητας που αναβοσβήνουν



Οι διαφορές στο σχεδιασμό μεταξύ των παλαιότερων γενεών και των νεότερων μοντέλων εξηγούν γιατί τα σύγχρονα μοντέλα της Samsung διαθέτουν ορατούς αισθητήρες εγγύτητας που αναβοσβήνουν. Τα νεότερα τηλέφωνα Galaxy, όπως το Galaxy S26 , έχουν μεγάλες οθόνες στο μπροστινό μέρος, που καταλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια. Τα παλαιότερα μοντέλα διέθεταν μεγαλύτερα άνω και κάτω πλαίσια, όπως το Galaxy S8+ που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Το εξάρτημα τοποθετούνταν κάτω από το πλαίσιο στα παλαιότερα μοντέλα, γεγονός που δυσκόλευε την εντοπιότητά του.

Η Samsung εξήγησε σε ένα έγγραφο υποστήριξης από το 2020 ότι όλα τα τηλέφωνα Galaxy που διαθέτουν οθόνες Infinity, συμπεριλαμβανομένου του Galaxy S20 που κυκλοφόρησε εκείνο το έτος και των προηγούμενων μοντέλων Galaxy S10 και Galaxy Note 10, διέθεταν αισθητήρες εγγύτητας πίσω από την οθόνη, γεγονός που καθιστά την κουκκίδα ορατή κάθε φορά που ενεργοποιείται.

Πώς λειτουργεί ο αισθητήρας εγγύτητας



Σε ένα έγγραφο υποστήριξης που ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Φεβρουάριο του 2026, η Samsung εξηγεί πώς λειτουργεί ο αισθητήρας εγγύτητας: «Ένας αισθητήρας εγγύτητας αποτελείται από ένα στοιχείο εκπομπής και λήψης φωτός. Οι υπέρυθρες ακτίνες από το στοιχείο εκπομπής φωτός αναλύουν το φως που ανακλάται από φυσικά αντικείμενα και μετρούν την απόσταση μεταξύ του αντικειμένου και της συσκευής». Η Samsung σημειώνει επίσης ότι τα τηλέφωνα Galaxy διαθέτουν αισθητήρα εγγύτητας, τοποθετημένο είτε κάτω από το επάνω πλαίσιο είτε απευθείας κάτω από την οθόνη.

Το φως που αναβοσβήνει «μπορεί να εμφανίζεται αμυδρά» σε τηλέφωνα Galaxy με οθόνες που καλύπτουν όλες τις οθόνες, σύμφωνα με τη Samsung. Ωστόσο, η Samsung διευκρινίζει ότι αυτό δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος στην οθόνη. Ο αισθητήρας αναβοσβήνει καθώς εκπέμπει φως για να μετρήσει την απόσταση μεταξύ της οθόνης και άλλων αντικειμένων. Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να μπερδευτούν όταν εντοπίσουν κατά λάθος το φως που αναβοσβήνει, επειδή ένα φως που αναβοσβήνει μπορεί να υποδηλώνει κάποιο πρόβλημα σε άλλα προϊόντα. Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο μπορεί να ανάψει διάφορες ενδείξεις στο ταμπλό όταν υπάρχει πρόβλημα με ένα βασικό εξάρτημα, όπως ο κινητήρας — αλλά αυτό δεν ισχύει για τα τηλέφωνα Galaxy.

Η απενεργοποίηση του αισθητήρα εγγύτητας δεν είναι δυνατή για τους χρήστες που θέλουν να τον απενεργοποιήσουν. Η Samsung εξηγεί στο ίδιο έγγραφο ότι όλα τα τηλέφωνα που κυκλοφόρησαν μετά τη σειρά Galaxy S5 διαθέτουν αισθητήρες εγγύτητας που δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Εάν απενεργοποιούσατε τον αισθητήρα, θα χάνατε τις λειτουργίες που ενεργοποιεί, όπως την απενεργοποίηση της οθόνης κατά τη διάρκεια των κλήσεων όταν κρατάτε το ακουστικό πιεσμένο στο αυτί. Η Samsung σημειώνει ότι η χρήση ανοιχτής ακρόασης ή ακουστικών Bluetooth για κλήσεις θα απενεργοποιήσει το φως που αναβοσβήνει και η οθόνη δεν θα κλειδωθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χρήστες ενδέχεται να εξακολουθούν να χρειάζονται πρόσβαση στο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Ενώ δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αισθητήρα εγγύτητας, το εξάρτημα μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα η οθόνη να συμπεριφέρεται απροσδόκητα κατά τη διάρκεια των κλήσεων. Για παράδειγμα, εάν ο αισθητήρας σταματήσει να λειτουργεί, η οθόνη δεν θα ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια των κλήσεων ή μόλις ολοκληρώσετε την κλήση. Η Samsung συμβουλεύει τους χρήστες να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία “Διπλό πάτημα για ενεργοποίηση της οθόνης” στις Ρυθμίσεις > Σύνθετες λειτουργίες > Κινήσεις και χειρονομίες . Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε γρήγορα την οθόνη, αλλά το υποκείμενο πρόβλημα μπορεί να παραμένει. Κάτι μπορεί να μπλοκάρει τον αισθητήρα. Η Samsung συμβουλεύει τους χρήστες να καθαρίζουν το πάνω μέρος της οθόνης με ένα μαλακό πανί. Η εταιρεία εξηγεί ότι οι τρίχες και ο στατικός ηλεκτρισμός μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργικότητα του αισθητήρα.

Αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένων των προστατευτικών οθόνης και των μεμβρανών, ενδέχεται επίσης να μπλοκάρουν τον αισθητήρα. Η αφαίρεσή τους μπορεί να βοηθήσει. Η Samsung συμβουλεύει επίσης τους χρήστες να προσπαθήσουν να διαγνώσουν το πρόβλημα του αισθητήρα εγγύτητας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Samsung Members, η οποία περιέχει μια διαγνωστική δοκιμή αναγνώρισης εγγύτητας. Αυτή η λειτουργία μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση ενός δυσλειτουργικού αισθητήρα εγγύτητας.

Αφού δοκιμάσουν διάφορες λύσεις, οι χρήστες θα πρέπει να επανεκκινήσουν τη συσκευή Galaxy και να ελέγξουν εάν ο αισθητήρας λειτουργεί όπως προβλέπεται. Η πραγματοποίηση μιας δοκιμαστικής κλήσης μπορεί να βοηθήσει. Εάν όλα τα άλλα αποτύχουν, μπορείτε να πάτε το τηλέφωνο Galaxy σε ένα συνεργείο επισκευών της Samsung για πιο προηγμένη αντιμετώπιση προβλημάτων.

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