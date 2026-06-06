Ακαδημαϊκός έγραψε άρθρο κατά της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης με τη χρήση… Τεχνητής Νοημοσύνης

Ακαδημαϊκός στην Αυστραλία απεδείχθη ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να γράψει άρθρο στο οποίο συμβούλευε τους φοιτητές να μην «κόβουν δρόμο» χρησιμοποιώντας την τεχνολογία.

Ο λόγος για την καθηγήτρια Cath Ellis, του Πανεπιστημίου Western Sydney , η οποία προέτρεψε τους φοιτητές να μην βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη για τις ακαδημαϊκές τους σπουδές.

Το άρθρο της δημοσιεύτηκε στην Sydney Morning Herald τον περασμένο μήνα.

«Μην κόβετε δρόμο», έγραφε στο άρθρο, λέγοντας στους φοιτητές να μην «αναθέτουν σε τρίτους τη σκέψη τους, όσο δελεαστικό κι αν είναι αυτό».

Το άρθρο γνώμης πλέον έχει αποσυρθεί από την εφημερίδα καθώς η υπηρεσία Pangram εντόπισε ότι έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη.

Η καθηγήτρια φαίνεται ότι χρησιμοποίησε το γλωσσικό μοντέλο Copilot της Microsoft για να γράψει το κείμενό της.

Η ίδια πάντως αρνήθηκε ότι το άρθρο γράφτηκε «από» την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Γράφτηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη και υπάρχει μια πραγματικά μεγάλη διαφορά εκεί», δήλωσε.

Όπως υποστήριξε, είχε σκεφτεί την αρχική ιδέα για το άρθρο ενώ βρισκόταν στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στη συνέχεια χρησιμοποίησε το Copilot για να το συντάξει σε μια πιο συνεκτική δομή.

«Το θεωρώ ένα είδος μέλους της ομάδας μου», είπε για το γλωσσικό μοντέλο. «Πραγματικά πιστεύω ότι μου επέτρεψε να επικεντρώσω περισσότερο τον χρόνο και την ενέργειά μου σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία, δηλαδή στις ιδέες, στη σκέψη… αντί να ξοδεύω πολύ χρόνο γράφοντας προτάσεις από την αρχή».

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