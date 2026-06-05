Σαμαράς από Ηράκλειο για νέο κόμμα: Θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου όταν και όπως πρέπει

Σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα άσκησε από το Ηράκλειο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με θέμα τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.

Η ομιλία του είχε έντονο πολιτικό στίγμα, με τον ίδιο να αφήνει σαφείς αιχμές για τη σημερινή πορεία της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι ένα σημαντικό τμήμα της κεντροδεξιάς παράταξης δεν εκπροσωπείται πλέον πολιτικά. Οι αναφορές του ερμηνεύτηκαν ως προάγγελος μιας νέας πολιτικής κίνησης ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών , καθώς υποστήριξε ότι «η πολιτική δεν αντέχει τα κενά» και ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει ενεργά στα δημόσια πράγματα.

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Πάντως, στο κλείσιμο της ομιλίας του και ερωτώμενος για το αν θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, απάντησε χαρακτηριστικά ότι έχει πάρει αρκετή σοφία από την αγάπη του κόσμου, έχει πάρει τις αποφάσεις του, αλλά θα τις ανακοινώσει, όπως είπε, όταν και όπως πρέπει.

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Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι στον πρωθυπουργό, ασκώντας κριτική τόσο για τη συνολική πολιτική πορεία της κυβέρνησης όσο και για τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, επιχειρείται η διαχείριση της ιστορικής παρακαταθήκης της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε γεγονότα της περιόδου διακυβέρνησής του, σχολιάζοντας τις επικρίσεις που δέχεται τα τελευταία χρόνια για τη στάση του απέναντι στη Χρυσή Αυγή.

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Στα εθνικά θέματα, ο κ. Σαμαράς εξέφρασε την αντίθεσή του στη στρατηγική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα έχει μετακινηθεί από τις παραδοσιακές εθνικές της θέσεις προς μια πολιτική κατευνασμού. Υποστήριξε ότι η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζεται με διαφορετικές μορφές και τόνισε πως η ελληνική διπλωματία οφείλει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα πίεσης απέναντι στην Άγκυρα. Αντίστοιχα, αναφέρθηκε και στις σχέσεις με την Αλβανία, συνδέοντας την ευρωπαϊκή της προοπτική με την προστασία των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας.

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Ο πρώην πρωθυπουργός στάθηκε επίσης σε ζητήματα οικονομίας και ανάπτυξης, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και κάνοντας λόγο για ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω φορολογικών παρεμβάσεων. Ειδική αναφορά έκανε στην Κρήτη, επισημαίνοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το νησί στο μεταναστευτικό, την οδική ασφάλεια και την αναπτυξιακή του πορεία, ενώ προειδοποίησε ότι η υπερβολική τουριστική ανάπτυξη ενδέχεται να αλλοιώσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου.

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Δεν έλειψαν οι αναφορές και προς τον Αλέξη Τσίπρα, με τον κ. Σαμαρά να επικρίνει τη νέα πολιτική πρωτοβουλία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή της ονομασίας της παραπέμπει σε ιστορικά φορτισμένους συμβολισμούς και επαναφέρει διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος στη σημερινή πολιτική αντιπαράθεση.

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