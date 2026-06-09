Το πρόβλημα που αφήνει 5,3 δισ. κινητά εκτός κυκλοφορίας

Οι σημερινοί καταναλωτές διατηρούν το ίδιο κινητόγια περισσότερο από τριάμισι χρόνια κατά μέσο όρο. Αν και τα νέα μοντέλα προσφέρουν βελτιωμένες επιδόσεις, ισχυρότερες κάμερες και περισσότερες δυνατότητες, η διαδικασία αγοράς και αναβάθμισης συχνά θεωρείται περίπλοκη.

Η πληθώρα επιλογών, τα διαφορετικά προγράμματα πληρωμής, οι υπηρεσίες προστασίας, τα πακέτα εγγυήσεων και τα προγράμματα ανταλλαγής παλαιών συσκευών δημιουργούν σύγχυση. Πολλοί χρήστες δυσκολεύονται να εκτιμήσουν το πραγματικό κόστος και τα οφέλη μιας αναβάθμισης, με αποτέλεσμα να αναβάλλουν την απόφαση.

Επιφυλάξεις και για τις ανακατασκευασμένες συσκευές

Η αγορά των refurbished κινητών παρουσιάζει ανάπτυξη λόγω των χαμηλότερων τιμών, ωστόσο αρκετοί καταναλωτές εξακολουθούν να διατηρούν αμφιβολίες σχετικά με την κατάσταση της μπαταρίας, τη διάρκεια ζωής και τη συνολική αξιοπιστία των συσκευών.

Αυτή η έλλειψη βεβαιότητας λειτουργεί αποτρεπτικά, παρά το γεγονός ότι οι ανακατασκευασμένες συσκευές αποτελούν μια οικονομικότερη επιλογή.

Υψηλή εξάρτηση από τα κινητά, χαμηλή προστασία

Τα smartphonesέχουν πλέον μετατραπεί σε βασικό εργαλείο της καθημερινότητας. Οι περισσότεροι χρήστες τα χρησιμοποιούν για οικονομικές συναλλαγές, επικοινωνία, εργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.

Παρότι μεγάλο ποσοστό εκφράζει ανησυχία για πιθανή κλοπή στοιχείων ή απώλεια δεδομένων, λίγοι επιλέγουν υπηρεσίες προστασίας ή ασφαλιστική κάλυψη. Αντίστοιχα, πολλοί δεν χρησιμοποιούν υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, ακόμη κι όταν αποθηκεύουν σημαντικές πληροφορίες στις συσκευές τους.

Η "οικονομία των συρταριών"

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του φαινομένου είναι η απροθυμία συμμετοχής σε προγράμματα trade-in. Αν και οι περισσότεροι αναγνωρίζουν τα οικονομικά οφέλη της ανταλλαγής παλιών κινητών, αρκετοί αποφεύγουν τη διαδικασία εξαιτίας φόβων για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Έτσι δημιουργείται αυτό που οι αναλυτές αποκαλούν "οικονομία των συρταριών". Παλιά κινητά παραμένουν αποθηκευμένα σε σπίτια και γραφεία αντί να επιστρέφουν στην αγορά μέσω επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης. Το αποτέλεσμα είναι η απώλεια σημαντικής οικονομικής αξίας αλλά και μιας μεγάλης ευκαιρίας για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Η εμπιστοσύνη ως το μεγάλο ζητούμενο

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η μελλοντική ανάπτυξη της αγοράς κινητής τηλεφωνίας δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τις τεχνολογικές καινοτομίες. Εξίσου σημαντικό θα είναι να απλοποιηθούν οι διαδικασίες αγοράς, προστασίας και αναβάθμισης, ώστε οι καταναλωτές να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια στις επιλογές τους.

Η διαφάνεια, η ευκολία χρήσης και η σωστή ενημέρωση μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των χρηστών και να συμβάλουν στην αξιοποίηση εκατομμυρίων συσκευών που σήμερα παραμένουν ξεχασμένες στα συρτάρια.

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