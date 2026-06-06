Το δόλωμα των "επώνυμων" brands: Πώς ψεύτικα e-shop κλέβουν τα χρήματά σας

Μια εντυπωσιακή διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπόσχεται το τελευταίο μοντέλο επώνυμων αθλητικών παπουτσιών ή μια high-tech συσκευή με έκπτωση 80%. Για χιλιάδες ανυποψίαστους καταναλωτές, η προσφορά αυτή αποτελεί το «δόλωμα» για μια καλά στημένη ηλεκτρονική απάτη, η οποία καταλήγει σε άδειαζμα τραπεζικών λογαριασμών και υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.

Με το ηλεκτρονικό εμπόριο να καταγράφει συνεχή άνοδο, οι ψηφιακοί απατεώνες έχουν εξελίξει τις μεθόδους τους. Δημιουργούν πλέον e-shop «κλώνους» που μοιάζουν σχεδόν πανομοιότυπα με τις επίσημες ιστοσελίδες γνωστών brands, καθιστώντας τον εντοπισμό τους μια πραγματική πρόκληση για τον μέσο χρήστη.

Η ανατομία της απάτης: Από την «τρελή» προσφορά στο άδειο ταμείο

Οι αρχές κυβερνοασφάλειας και οι ενώσεις καταναλωτών κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι οι ψεύτικες ιστοσελίδες αφήνουν πάντα συγκεκριμένα «ίχνη». Το πρώτο και πιο εμφανές είναι η εξωφρενικά χαμηλή τιμή

. Όταν ένα προϊόν πωλείται κάτω από το κόστος χονδρικής, η πιθανότητα απάτης αγγίζει το 100%.

Παράλληλα, οι δράστες χρησιμοποιούν ύποπτες διευθύνσεις URL (domains)

. Για παράδειγμα, αντί για το επίσημο site μιας εταιρείας, ο καταναλωτής οδηγείται σε διευθύνσεις με περίεργες καταλήξεις ή με προσθήκες λέξεων δίπλα στο εμπορικό σήμα.

Το πιο κρίσιμο σημείο, ωστόσο, εντοπίζεται στη σελίδα της πληρωμής. Ενώ στην αρχική σελίδα εμφανίζονται λογότυπα γνωστών πιστωτικών καρτών και της PayPal για να καλλιεργηθεί αίσθημα ασφάλειας, στο «ταμείο» ο αγοραστής ανακαλύπτει ότι η μοναδική διαθέσιμη επιλογή είναι το τραπεζικό έμβασμα

ή η απευθείας μεταφορά χρημάτων

. Με αυτόν τον τρόπο, τα θύματα δεν μπορούν να ζητήσουν αμφισβήτηση συναλλαγής από την τράπεζά τους, χάνοντας οριστικά τα χρήματά τους.

Η νομική «ασπίδα» που λείπει

«Κάθε νόμιμο ηλεκτρονικό κατάστημα που λειτουργεί στην Ελλάδα υποχρεούται βάσει νόμου να αναγράφει ξεκάθαρα τα εταιρικά του στοιχεία: το ΑΦΜ, τον αριθμό ΓΕΜΗ και τη φυσική του διεύθυνση», εξηγούν ειδικοί της αγοράς.

Στα e-shop φαντάσματα, τα στοιχεία αυτά είτε είναι εντελώς ανύπαρκτα, είτε ανήκουν σε άσχετες, κλεμμένες εταιρικές ταυτότητες. Επιπλέον, οι καταναλωτές που παρασύρονται, συχνά παραβλέπουν τα σοβαρά ορθογραφικά και συντακτικά λάθη

στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων, τα οποία προκύπτουν από πρόχειρες, αυτόματες μεταφράσεις ξένων κειμένων.

Πώς να προστατευτείτε: Ο οδηγός των 3 βημάτων

Πριν πατήσετε το κουμπί «Ολοκλήρωση Αγοράς», οι ειδικοί συστήνουν τρεις βασικούς ελέγχους:

Διασταύρωση κριτικών:

Αναζητήστε το όνομα του καταστήματος σε ανεξάρτητες πλατφόρμες αξιολόγησης (π.χ. Trustpilot, Google Reviews). Η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς είναι εξίσου ύποπτη με τις κακές κριτικές.

Έλεγχος ηλικίας της ιστοσελίδας:

Μέσω δωρεάν εργαλείων (όπως το Who.is), μπορείτε να δείτε πότε κατοχυρώθηκε το domain. Αν το e-shop δημιουργήθηκε πριν από μερικές ημέρες, αποφύγετε τη συναλλαγή.

Δοκιμή επικοινωνίας:

Καλέστε στο τηλέφωνο επικοινωνίας ή στείλτε ένα email. Αν η γραμμή δεν λειτουργεί ή δεν λάβετε απάντηση, η επιχείρηση απλώς δεν υπάρχει.

Η ψηφιακή αγορά προσφέρει ευκολία και οικονομία, όμως η υπερβολική βιασύνη για μια «μοναδική ευκαιρία» μπορεί να κοστίσει ακριβά. Η γνώση και η προσεκτική παρατήρηση παραμένουν τα καλύτερα όπλα άμυνας των καταναλωτών απέναντι στο ηλεκτρονικό έγκλημα.

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