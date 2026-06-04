Η NASA ανακοίνωσε ότι ξεκινά δοκιμές σε σεληνιακό ρόβερ με ελληνικούς τροχούς

Η NASA επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της HTR σε δοκιμές με το Micro-Chariot rover όπου οι τροχοί της Ελληνικής εταιρείας θα «φορεθούν» στο όχημα προκειμένου να αξιολογηθούν στο εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον “Rock yard” του διαστημικού κέντρου NASA JSC στο Χιούστον.

Η Ελληνική ομάδα θα ταξιδέψει στο Χιούστον για να συμμετέχει στην αξιολόγηση αυτή.

Οι ειδικά σχεδιασμένοι τροχοί της HTR για το συγκεκριμένο rover της NASA έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αποσταλεί στις ΗΠΑ.

Το Naftemporiki.gr μίλησε με τον Media Manager της εταιρείας Δρ. Αναστάσιο Κατελούζο για αυτή την επιτυχία και τις προοπτικές που ανοίγονται από αυτή την εξέλιξη.

Τι σημαίνει για εσάς αυτή η συμμετοχή;

Η HTR είναι μια μικρή εταιρεία που όμως έχει ασχοληθεί με την τεχνολογία των μεταλλικών τροχών από δεκαετίας. Ο τομέας είναι δύσκολος και χρήζει σημαντικής προσπάθειας σε βάθος χρόνου. Οι απαιτήσεις της NASA για Σεληνιακά οχήματα είναι εξαιρετικά μεγάλες. Στη σημερινή εποχή, σκοπός πλέον για την Αμερική, (αλλά και την Ευρώπη, την Κίνα, τη Ρωσία κ.α.), είναι να πάνε στη Σελήνη «για να μείνουν». Οι απαιτήσεις λοιπόν για τα οχήματα δεν είναι ίδιες με αυτές πριν από 60 χρόνια. Αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό στους τροχούς. Το σεληνιακό περιβάλλον είναι δύσκολο για ελαστικούς τροχούς, λόγω ακτινοβολιών και μεγάλων εναλλαγών στη θερμοκρασία. Η συμμετοχή μας στην προσπάθεια είναι πολύ σημαντική διότι αποδεικνύει ότι μια μικρή εταιρεία μπορεί να προτείνει λύσεις σε δύσκολα προβλήματα, να ανταγωνιστεί κολοσσούς και να τύχει αναγνώρισης σε διεθνές επίπεδο.

Ποιες άλλες επιλογές υπάρχουν για τη NASA, την ESA ή και την Κίνα για τροχούς σεληνιακών οχημάτων;

Υπάρχουν κι άλλες επιλογές, όπως για παράδειγμα οι τροχοί της Michelin (Γαλλία), οι τροχοί της Venturi (Ελβετία), της Bridgestone (Ιαπωνία) κ.α.. Ανταγωνιζόμαστε λοιπόν μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν πολλά χρόνια στο χώρο, με τεράστια ποσά που μπορούν να διαθέσουν για R&D. Θεωρούμε πολύ καλή εξέλιξη το γεγονός ότι η NASA ξεκίνησε μια διαδικασία αξιολόγησης μέσα από δοκιμές, διότι «στα χαρτιά», όλοι οι τροχοί φαίνονται λειτουργικοί και εντυπωσιακοί. Μόνο μέσα από μια διαδικασία πειραμάτων κάτω από παρόμοιες συνθήκες, είναι δυνατόν να αξιολογηθούν αντικειμενικά. Εμείς προτείνουμε τέτοιες διαδικασίες εδώ και χρόνια, με μικρή όμως απήχηση στα Ευρωπαϊκά δρώμενα. Πρόσφατα η διαστημική υπηρεσία της Γαλλίας, η CNES, αποφάσισε να οργανώσει συγκριτικές δοκιμές μεταξύ των τροχών της Michelin, της Venturi και της HTR, χρησιμοποιώντας το ίδιο όχημα και τις ίδιες εδαφικές συνθήκες για τις τρεις δοκιμές. Προφανώς στηρίξαμε απόλυτα την πρωτοβουλία αυτή. Η HTR κατασκεύασε, αξιολόγησε και έστειλε στο CNES ένα σετ τεσσάρων τροχών ειδικά διαμορφωμένων για προσαρμογή στο ρόβερ του Γαλλικού διαστημικού οργανισμού. Μία παρόμοια καμπάνια αξιολόγησης θα περιμέναμε επίσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ειδικά την περίοδο αυτή όπου η Ευρωπαϊκή αποστολή Argonaut για τη Σελήνη μπαίνει σε φάση υλοποίησης.

Που θα γίνουν οι δοκιμές των Ελληνικών τροχών στην Αμερική;

Το Rock yard του NASA JSC (Johnson Space Center) στο Houston είναι ένας τεράστιος «Κρανίου τόπος» όπου οι εδαφικές συνθήκες εναλλάσσονται, όπως φαίνεται στην επόμενη φωτογραφία. Υπάρχουν σαθρά υποστρώματα διαφόρων μεγεθών και υφής, αιχμηρές πέτρες, βράχοι κλπ. Ο σκοπός των δοκιμών είναι να καταπονήσουν μηχανικά τις ρόδες κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και να αναδείξουν τυχόν προβλήματα στην κατασκευή τους. Στην HTR οι τροχοί μας έχουν ήδη «τρέξει» πειράματα ανθεκτικότητας, είτε in-house (για πάνω από 1000 χλμ.), είτε υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας σε ρόβερ δικά μας ή ρόβερ πελατών μας, στην Ολλανδία (ESA), Ισπανία (GMV), Γερμανία (DLR) και Βρετανία (GMV UK). Με βάση τα παραπάνω έχουμε κάποια στοιχειώδη εμπιστοσύνη ότι οι τροχοί μας, για τη NASA θα ανταπεξέλθουν των απαιτήσεων.

Ποια είναι η στήριξη της HTR σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο;

Στην Ελλάδα τo διαστημικό «οικοσύστημα», που σιγά σιγά αναπτύσσεται, υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ) και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ). Η ΓΓΤΤ και το ΕΛΚΕΔ είναι τα αρμόδια όργανα επαφής με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA). Πρόσφατα η Ελλάδα μέσω της ΓΓΤΤ προσχώρησε στο πρόγραμμα πλανητικής εξερεύνησης της ESA, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα σε εταιρείες όπως η HTR να συμμετέχουν σε προγράμματα όπως το Argonaut, γεγονός το οποίο προφανώς μας ενθουσίασε. Θεωρούμε ότι πλέον διαμορφώνονται ευνοϊκές συνθήκες για πιθανή συμμετοχή της χώρας στις Ευρωπαϊκές αποστολές στη Σελήνη. Πιστεύουμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι σημαντικές για τη Ελλάδα, κυρίως για τους νέους, οι οποίοι πρέπει να έχουν ένα όραμα για μια δημιουργική απασχόληση στο μέλλον, στον τόπο που μεγάλωσαν.

πηγή: naftemporiki.gr

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