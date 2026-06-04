Πήγε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο και πέθανε ο ίδιος!

Τραγωδία με έναν 55χρονο τουρίστα από τη Βρετανία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στα Καλάβρυτα.



Σύμφωνα με το KalavrytaNews, ο 55χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Καλαβρύτων στο οποίο είχε πάει τη σύζυγό του επειδή αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες ενώ η σύζυγός του ανέρρωνε σε κρεβάτι του νοσοκομείου μετά τις πρώτες βοήθειες που της παρείχαν γιατροί και νοσηλευτές, ο 55χρονος που βρισκόταν δίπλα της, κατέρρευσε μπροστά στα μάτια της.



Γιατροί και νοσηλευτές κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για την ανάνηψή του Βρετανού, χωρίς όμως αποτέλεσμα.



Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν μέσω νεκροψίας - νεκροτομής, ενώ προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του ΑΤ Καλαβρύτων.

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