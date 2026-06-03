«Φύλακας άγγελος» στα Γιαννιτσά: Αστυνομικός έβγαλε δύο κορίτσια μέσα από φλεγόμενο σπίτι

Δύο ανήλικα κορίτσια από ένα φλεγόμενο σπίτικατάφερε και έσωσε ένας αστυνομικός της ΟΠΚΕ στα Γιαννιτσά. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (01/06), όταν ο αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, παρατήρησε καπνούς από το γειτονικό σπίτι και ενημέρωσε την Πυροσβεστική.

Διαπιστώνοντας ότι τα δύο κορίτσια ήταν παγιδευμένα μέσα και οι γονείς τους απουσίαζαν, ο αστυνομικός δεν δίστασε να δράσει άμεσα. Μπήκε στο φλεγόμενο κτίριο με έναν πυροσβεστήρα και κατάφερε να απεγκλωβίσει τα παιδιά έγκαιρα, σώζοντάς τα από τον κίνδυνο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως ηλιακή λάμπα ευθύνεται για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

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