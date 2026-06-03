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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
«Φύλακας άγγελος» στα Γιαννιτσά: Αστυνομικός έβγαλε δύο κορίτσια μέσα από φλεγόμενο σπίτι
αστυνομικός
clock 09:08 | 03/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Δύο ανήλικα κορίτσια από ένα φλεγόμενο σπίτικατάφερε και έσωσε ένας αστυνομικός της ΟΠΚΕ στα Γιαννιτσά. Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (01/06), όταν ο αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, παρατήρησε καπνούς από το γειτονικό σπίτι και ενημέρωσε την Πυροσβεστική.

Διαπιστώνοντας ότι τα δύο κορίτσια ήταν παγιδευμένα μέσα και οι γονείς τους απουσίαζαν, ο αστυνομικός δεν δίστασε να δράσει άμεσα. Μπήκε στο φλεγόμενο κτίριο με έναν πυροσβεστήρα και κατάφερε να απεγκλωβίσει τα παιδιά έγκαιρα, σώζοντάς τα από τον κίνδυνο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως ηλιακή λάμπα ευθύνεται για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

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