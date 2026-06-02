Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος

Αναρτήθηκαν στο www.dypa.gov.gr οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειομένων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ) περιόδου 2026 – 2027 της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα αφορά σε 25.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.000.0000 εκατ. ευρώ.

Πότε αρχίζουν οι ενστάσεις



Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από αύριο, Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026 και στις 11 π.μ έως την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026 στις 23:59, αποκλειστικά μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinonikou-tourismou-gia-suntaxioukhous-eephka-proen-oaee





Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι:

Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους eΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)



Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους ηλεκτρονικά σαρωμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.



Ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση, την οποία πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή επισύναψη των δικαιολογητικών: https://www.dypa.gov.gr/storage/kt-syntaksiuxi-2026-2027/dhmosia-prosklhsh-2026-2027-ada-psh8n4691o2-01ks.pdf

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων με διάρκεια 13 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee

ΔΙΑΒΑΣΤΕΕ ΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο - Δίκη 3χρονου Άγγελου: Στο μικροσκόπιο η νοητική κατάσταση της 27χρονης μητέρας

Κρήτη: Η οικονομική "όαση" με το πιο σκληρό business plan - Το DNA του Κρητικού "Leader"