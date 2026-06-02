Κρήτη: Η οικονομική "όαση" με το πιο σκληρό business plan - Το DNA του Κρητικού "Leader"

Οι Κρητικοί δεν περιμένουν κανέναν «σωτήρα» να τους σώσει. Αντίθετα, ανοίγουν την πόρτα στις μεγάλες επενδύσεις, αλλά κρατούν το κλειδί της συνδιαλλαγής σφιχτά στα χέρια τους.

Αυτό είναι το ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα που προκύπτει από την αποκαλυπτική μελέτη της MRB Hellas

, την οποία παρουσίασε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Δημήτρης Μαύρος, στο συνέδριο του Economist και του Powergame.gr στα Χανιά .

Η έρευνα ακτινογραφεί το DNA του σύγχρονου Κρητικού και στέλνει ένα σαφές τελεσίγραφο στο πολιτικό και επιχειρηματικό κατεστημένο: «Επενδύσεις στο νησί μας; Μόνο με τους δικούς μας όρους!»

Το DNA του Κρητικού «Leader»: Πρωταθλητές στο ρίσκο

Ξεχάστε το προφίλ του φοβικού πολίτη που αντιδρά σε κάθε αλλαγή. Η έρευνα δείχνει ότι η Κρήτη είναι μια οικονομική και ψυχολογική «όαση» μέσα στην Ελλάδα.

Γεννημένοι αφεντικά

Το 61%

των Κρητικών θέλει να έχει τη δική του επιχείρηση. Το αντίστοιχο ποσοστό στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι μόλις 41,7%

!

Ανοσία στην κρίση

Ο μέσος Κρητικός εμφανίζεται πιο τολμηρός, οικονομικά σταθερός και έτοιμος να αρπάξει ευκαιρίες από τα μαλλιά.

Όχι στη «διάσωση», ναι στη συμμαχία

Οι κάτοικοι του νησιού δεν αισθάνονται ότι έχουν ανάγκη από «ελεημοσύνη». Ψάχνουν ισχυρούς συμμάχους για να απογειώσουν την ήδη ισχυρή τοπική οικονομία.

Το «Μπλόκο» των Χανίων: Σεβασμός ή... πόρτα;

Η στάση των Κρητικών απέναντι στα μεγάλα επενδυτικά project (Real Estate, Ενέργεια, Υποδομές) δεν είναι απορριπτική, αλλά είναι εξαιρετικά απαιτητική

.

Οι επενδυτές που καταφθάνουν στο νησί πρέπει να ξεχάσουν το μοντέλο του «αποικιοκράτη». Οι πολίτες ξεκαθαρίζουν ότι αν μια επένδυση δεν σέβεται την τοπική ταυτότητα, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, θα βρει απέναντί της έναν συμπαγή «τοίχο» αντιδράσεων.

Το τελικό συμπέρασμα: Η αξία πρέπει να μείνει εδώ!

Το μυστικό της επιτυχίας για κάθε νέο έργο στην Κρήτη συνοψίζεται σε μία λέξη: Ανταποδοτικότητα

.

Η τοπική κοινωνία απαιτεί να είναι συμμέτοχος στα κέρδη και στη λήψη αποφάσεων. Θέλει θέσεις εργασίας, ενίσχυση των τοπικών προμηθευτών και έργα υποδομής που θα βελτιώσουν τη ζωή των μόνιμων κατοίκων.

Όπως χαρακτηριστικά έδειξε η MRB, η επένδυση στην Κρήτη θα πετύχει μόνο αν μετατραπεί σε πραγματική ενδυνάμωση για τον ίδιο τον τόπο.

Οι Κρητικοί λένε ένα ώριμο «ναι» στην ανάπτυξη, αλλά οι επενδυτές θα πρέπει να ιδρώσουν για να την κερδίσουν.

Το βασικό μήνυμα προς την Πολιτεία: χωρίς μέτρα κατεύθυνσης, τα έργα κινδυνεύουν να λειτουργήσουν ενδεχομένως και ως επιταχυντές υφιστάμενων ανισοτήτων. Η μελέτη διατυπώνει δύο επιταγές: Στήριξη των τοπικών μικρομεσαίων ώστε τα τουριστικά οφέλη να διαχέονται ευρύτερα και κατεύθυνση επενδύσεων στην ενδοχώρα μέσω ήπιου αγροτουρισμού, ώστε η επένδυση να γίνει ενδυνάμωση.

Τρεις στρατηγικές αναγνώσεις



- Η Κρήτη δεν είναι περιφέρεια που χρειάζεται διάσωση, είναι μια οικονομία που χρειάζεται σύμμαχο ανάπτυξης.



- Ο Κρητικός αποδέχεται το ρίσκο και την τόλμη, αυτό που δεν αποδέχεται είναι η έλλειψη αξιοπιστίας.



- Η τοπική ταυτότητα δεν είναι εμπόδιο, είναι το πλαίσιο εντός του οποίου η ανάπτυξη γίνεται αποδεκτή.



«Η επένδυση γίνεται ενδυνάμωση μόνο όταν ο τόπος που την υποδέχεται γίνεται συμμέτοχος», τονίζει συμπερασματικά ο κ. Μαύρος.

