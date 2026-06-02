Μιλώντας με τον εαυτό μας: Σημάδι μοναξιάς ή μυστικό υγείας;

Συχνά πιάνουμε τον εαυτό μας να ψιθυρίζει σκέψεις, σχέδια ή ακόμα και παράπονα όταν είμαστε μόνοι στο δωμάτιο. Αν και παλαιότερα αυτή η συνήθεια θεωρούνταν ταμπού ή δείγμα απομόνωσης, η σύγχρονη ψυχολογία ανατρέπει τα δεδομένα. Η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι ο «αυτοδιάλογος» (self-talk) αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία του εγκεφάλου για τη διαχείριση της καθημερινότητας.

Όταν μιλάμε φωναχτά στον εαυτό μας, δεν εκτονώνουμε απλώς την πίεση της στιγμής. Ουσιαστικά ενεργοποιούμε έναν μηχανισμό συναισθηματικής αυτορρύθμισης. Η λεκτικοποίηση των φόβων ή του άγχους μειώνει την ένταση στο κέντρο συναισθημάτων του εγκεφάλου, επιτρέποντάς μας να δούμε τις καταστάσεις πιο καθαρά. Παράλληλα, ο αυτοδιάλογος λειτουργεί ως «πλοηγός»: οργανώνει τη σκέψη, ενισχύει τη μνήμη, βοηθά στην επίλυση προβλημάτων και αυξάνει τη συγκέντρωση την ώρα που φέρουμε εις πέρας μια δύσκολη εργασία.

Image

Το μυστικό για να επωφεληθούμε στο μέγιστο βρίσκεται στον τρόπο που μας απευθυνόμαστε. Οι ειδικοί προτείνουν να μιλάμε στον εαυτό μας στο δεύτερο ή τρίτο πρόσωπο (π.χ. «Μπορείς να τα καταφέρεις» αντί για «Μπορώ»). Αυτή η μικρή γλωσσική αλλαγή δημιουργεί μια υγιή ψυχολογική απόσταση. Μας επιτρέπει να δούμε το πρόβλημά μας αντικειμενικά και να προσφέρουμε στον εαυτό μας την ίδια ψύχραιμη, υποστηρικτική συμβουλή που θα δίναμε σε έναν καλό φίλο. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα πιάσετε κουβέντα με τον καθρέφτη σας, μην ντραπείτε· απλώς φροντίστε τα λόγια σας να είναι γεμάτα κατανόηση και ενθάρρυνση.

Τρία βήματα για θετικό αυτοδιάλογο

Μιλήστε στο «εσύ»:

Χρησιμοποιήστε το όνομά σας ή το δεύτερο πρόσωπο για άμεση ψυχολογική απόσταση.

Αλλάξτε το «πρέπει»:

Αντικαταστήστε τη λέξη «πρέπει» με τη λέξη «μπορώ» για να μειώσετε το στρες.

Γίνετε ο φίλος σας:

Πείτε στον εαυτό σας ακριβώς όσα θα λέγατε για να στηρίξετε έναν κολλητό σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Γιατί μένουμε σε σχέσεις που δεν μας χωρούν πια;