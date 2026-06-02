Καρυστιανού: "Πλήρωσα 18.000 ευρώ από την τσέπη μου για την εκδήλωση – "Ξαναζεσταμένο φαγητό" ο Τσίπρας"
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΎ
clock 18:37 | 02/06/2026
Στο φως της δημοσιότητας έφερε η Μαρία Καρυστιανού το οικονομικό κόστος της πρόσφατης εκδήλωσης για την παρουσίαση του πολιτικού της κινήματος, απαντώντας παράλληλα στις επικρίσεις περί πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Σύμφωνα με δήλωσή της, η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη κόστισε συνολικά 18.000 ευρώ. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι κάλυψε το ποσό εξολοκλήρου από την προσωπική της περιουσία, διαψεύδοντας σενάρια για εξωτερική χρηματοδότηση.

Η κυρία Καρυστιανού δεν παρέλειψε να εξαπολύσει βέλη κατά του πολιτικού συστήματος, εστιάζοντας στον Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισε την πολιτική του επιστροφή ως «ξαναζεσταμένο φαγητό», συμπληρώνοντας με νόημα ότι ορισμένοι θεωρούν πως οι πολίτες έχουν «μνήμη χρυσόψαρου».

