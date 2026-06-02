Εκτός πινάκων οι διαιτητές Σιδηρόπουλος και Παπαδόπουλος
clock 18:51 | 02/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με σημαντικές αλλαγές και μία ιδιαίτερα ηχηρή απουσία ανακοινώθηκαν οι πίνακες διαιτησίας της ΚΕΔ για τη σεζόν 2026/27. Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια, το όνομα του Τάσου Σιδηρόπουλου δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες της κορυφαίας κατηγορίας.

Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς παρουσίας του διεθνούς ρέφερι στις επαγγελματικές κατηγορίες, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως ο Σιδηρόπουλος δεν συμπεριλήφθηκε ούτε στον πίνακα των ειδικών διαιτητών VAR.

Παράλληλα, η ΚΕΔ προχώρησε στην προαγωγή τεσσάρων διαιτητών στην πρώτη κατηγορία, την ώρα που εκτός πινάκων έμεινε και ο Γιάννης Παπαδόπουλος.

Στον πίνακα διαιτητών της Super League για τη νέα αγωνιστική περίοδο περιλαμβάνονται οι: Ευαγγέλου, Κατοίκος, Παπαπέτρου, Βεργέτης, Τσέτσιλας, Νταούλας, Ματσούκας, Ζαμπαλάς, Κατσικογιάννης, Τσιμεντερίδης, Τζήλος, Μόσχου, Κουκούλας, Γιουματζίδης, Φωτιάς, Μέγας, Πολυχρόνης, Φίτσας, Κατόπης, Κόκκινος και Τσακαλίδης.

ΚΕΔ Διαιτητές
