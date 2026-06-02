Πόλο: Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο «θρόνο» του

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο «θρόνο» της ελληνικής γυναικείας υδατοσφαίρισης, μετά το περσινό «διάλειμμα», κατακτώντας το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν σήμερα στο Λαιμό της Βουλιαγμένης με 9-7, στον τέταρτο τελικό των πλέι-οφ της Waterpolo League, και με 3-1 νίκες τελείωσαν τη σειρά, παίρνοντας ρεβάνς από τον ΝΟΒ για την απώλεια του περσινού τίτλου. Η πειραϊκή ομάδα ολοκλήρωσε τις εγχώριες υποχρεώσεις της με το «3 στα 3» (πρωτάθλημα, κύπελλο, σούπερ καπ) και μόνο μία ήττα όλη τη χρονιά και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο final-4 του Champions League, που θα φιλοξενηθεί στη Μάλτα, από 10 έως 12 Ιουνίου.

Βάσω Πλευρίτου και Ιωάννα Σταματοπούλου «έγραψαν ιστορία», φτάνοντας τα 12 πρωταθλήματα στην καριέρα τους και έμειναν μόνες στην κορυφή της σχετικής λίστας, αφήνοντας πίσω τους την Αλεξάνδρα Ασημάκη και τις άλλες δύο αδελφές Πλευρίτου (Ελευθερία και Μαργαρίτα). Παράλληλα, ο Γιώργος Ντόσκας πανηγύρισε τον τίτλο φέτος στην Α1 γυναικών, μετά τον αντίστοιχο περσινό στους άνδρες, και έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής, μετά τον Βαγγέλη Πάτερο, που κατακτά και τα δύο πρωταθλήματα.

Τα οκτάλεπτα: 1-1, 3-3, 1-2, 2-3

Διαιτητές: Πολυχρονόπουλος, Δασκαλοπούλου



ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 1, Κρασσά, Γιάουστρα 2, Δεσπ. Ανδρεάδη, Μουλχάουτσεν 2, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κουτσαντά, Κοβάτσεβιτς



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα, Τριχά 1, Άντριους 1, Σιούτη, Δρακωτού, Νίνου 2, Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Διρχαλίδου