5 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν παίξεις ρουλέτα πρώτη φορά

Η ρουλέτα είναι ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή παιχνίδια καζίνο. Ο τροχός, η μπίλια και τα απλά πονταρίσματα κάνουν πολλούς νέους παίκτες να πιστεύουν ότι πρόκειται για εύκολο παιχνίδι που μπορείς να καταλάβεις μέσα σε λίγα λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι μπορεί να φαίνεται απλό, κάτι που ισχύει, αλλά οι αποφάσεις δεν είναι πάντα τόσο εύκολες. Αν δεν γνωρίζεις πώς ακριβώς λειτουργεί η ρουλέτα, είναι εύκολο να κάνεις λάθη.

Τα 5 βασικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις

Η ρουλέτα δεν έχει δύσκολους κανόνες και μπορείς να ξεκινήσεις να παίζεις πολύ γρήγορα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να παίξεις χωρίς να γνωρίζεις κάποια βασικά πράγματα. Ειδικά στη Live Ρουλέτα, όπου ο ρυθμός του τραπεζιού και η ατμόσφαιρα μπορούν να σε παρασύρουν πιο εύκολα.

#1: Η ρουλέτα είναι παιχνίδι τύχης

Η ρουλέτα είναι παιχνίδι τύχης και δεν υπάρχει κάποιο σύστημα που να εγγυάται σταθερό κέρδος. Κάθε γύρος είναι ανεξάρτητος και η μπίλια δεν επηρεάζεται από το τι έχει συμβεί πριν. Για παράδειγμα, αν έχουν εμφανιστεί πέντε συνεχόμενα κόκκινα, δεν σημαίνει ότι το επόμενο θα είναι μαύρο. Οι πιθανότητες σε κάθε γύρο είναι οι ίδιες να έρθουν είτε μαύρο είτε κόκκινο. Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί παίκτες παρασύρονται από τέτοιες σκέψεις και αρχίζουν να ποντάρουν βασισμένοι σε μοτίβα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.

#2: Μάθε τη διαφορά ανάμεσα στα στοιχήματα

Υπάρχουν διάφορα είδη πονταρίσματος που μπορείς να κάνεις στην ρουλέτα. Κάθε ένα από αυτά έχει συγκεκριμένο ρίσκο και πιθανότητες να επιβεβαιωθεί.

Τα εσωτερικά πονταρίσματα για παράδειγμα, όπως επιλογή ενός συγκεκριμένου αριθμού, μπορεί να δώσει μεγάλο κέρδος. Οι πιθανότητες όμως να πετύχεις τον σωστό αριθμό είναι μικρές και συγκεκριμένα 1/37 ή 2,70%. Αντίθετα, τα εξωτερικά στοιχήματα, όπως το κόκκινο/μαύρο, τα μονά/ζυγά και τα μικρά/μεγάλα, θεωρούνται πιο εύκολα. Η πιθανότητα να μαντέψεις σωστά στα συγκεκριμένα είναι 18/37 ή περίπου 48,65%.

Το σημαντικό λοιπόν δεν είναι ποιο ποντάρισμα πληρώνει περισσότερο, αλλά και πόσο εύκολο είναι να το μαντέψεις σωστά. Θα πρέπει δηλαδή να γνωρίζεις τι ρίσκο έχει η κάθε επιλογή για να δεις αν ταιριάζει στον τρόπο που θέλεις να παίξεις.

#3: Το bankroll είναι πιο σημαντικό από τη στρατηγική

Πριν ξεκινήσεις να παίζεις, καλό είναι να έχεις αποφασίσει πόσα χρήματα είσαι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσεις και σε ποιο σημείο θα σταματήσεις, είτε έχεις χάσει κάποιο ποσό είτε έχεις κερδίσει. Η σωστή διαχείριση του bankroll παίζει μεγαλύτερο ρόλο από οποιοδήποτε σύστημα πονταρίσματος.

Αν χάσεις ένα ποσό και σε πιέσει οικονομικά, τότε δεν θα πρέπει εξαρχής να το χρησιμοποιήσεις στο παιχνίδι σου.

#4: Μην κυνηγάς τις απώλειες

Ένα από τα πιο συχνά λάθη στη ρουλέτα αλλά και πολλά ακόμη παιχνίδια καζίνο, είναι η σκέψη ότι μια καλή νίκη μπορεί να φέρει πίσω όλες τις προηγούμενες απώλειες. Μετά από μερικούς χαμένους γύρους, η σκέψη να ποντάρεις περισσότερα για να κερδίσεις περισσότερα και να ρεφάρεις γίνεται όλο και πιο έντονη. Αυτό όμως συνήθως οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερες απώλειες.

#5: Η εμπειρία του live αλλάζει τη συμπεριφορά

Στη Live Ρουλέτα, ο ρυθμός του παιχνιδιού είναι πιο έντονος. Ο dealer, ο συνεχής ρυθμός και η παρουσία άλλων παικτών δημιουργούν την ανάγκη για πιο γρήγορες αποφάσεις. Το παιχνίδι όμως γίνεται πιο παρορμητικό και είναι εύκολο να χαθεί ο έλεγχος, αν δεν είσαι προσεκτικός και δεν αναλύεις τις επιλογές σου όπως πρέπει. Γενικά, η ψυχολογία επηρεάζει πολύ περισσότερο το παιχνίδι από όσο φαντάζεσαι. Γι’ αυτό η σωστή διαχείριση κεφαλαίου και τα σταθερά πονταρίσματα θεωρούνται βασικά για έναν νέο παίκτη.

Η σημασία του υπεύθυνου παιχνιδιού

Η ρουλέτα είναι παιχνίδι ψυχαγωγίας και όχι τρόπος σταθερού κέρδους ή εισοδήματος. Για αυτό πρέπει να έχεις ρεαλιστικές προσδοκίες και να παίζεις με συγκεκριμένα όρια και χρήματα που είσαι διατεθειμένος να χάσεις. Ο αυτοέλεγχος παίζει μεγάλο ρόλο, ειδικά όταν ο ρυθμός του παιχνιδιού είναι γρήγορος και μπορεί εύκολα να σε παρασύρει.

Αν έχεις σκοπό να παίξεις ρουλέτα, θα πρέπει να θυμάσαι ότι αν οποιαδήποτε στιγμή νιώθεις ότι παίζεις εκνευρισμένα ή προσπαθείς να ρεφάρεις, πρέπει να σταματήσεις. Το πιο σημαντικό είναι το παιχνίδι να παραμένει διασκέδαση. Δεν υπάρχει λόγος να παίζεις υπό πίεση και άγχος, αφού μόνο λάθη θα φέρει.

Το σωστό ξεκίνημα κάνει τη διαφορά

Η πρώτη επαφή με τη ρουλέτα δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στον ενθουσιασμό. Οι βασικοί κανόνες μαθαίνονται γρήγορα, αλλά η κατανόηση των πιθανοτήτων, του ρίσκου και της σωστής διαχείρισης χρημάτων, είναι αυτά που θα σε βοηθήσουν να παίξεις καλύτερα και να αποφύγεις τα λάθη. Το σημαντικότερο δεν είναι να κάνεις ένα ποντάρισμα, αλλά να γνωρίζεις τι ακριβώς παίζεις και για ποιον λόγο το κάνεις. Για αυτό το πρώτο βήμα είναι να κατανοήσεις τα βασικά του παιχνιδιού.